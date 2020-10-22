Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ziyaretine gelen çocukların mektubunu okudu, taleplerini yerine getirme sözü verdi.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Barbaros Mahallesi'nde yer alan Mia Garden Sitesinin sakinleri olan çocukları makamında ağırladı. Çocukların kendisine yazdığı mektubu okuyan Başkan Kayalar, mektupta yazan talepleri yerine getirme sözü verdi.

Başkan amcadan istekler

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a başkan amca olarak hitap eden çocuklar, "Başkan amca, biz Mia Garden Sitesi çocukları olarak; voleybol sahası, basketbol sahası, park ve çocuk oyun alanı istiyoruz. Yaparsanız çok mutlu oluruz. Sizi çok seviyoruz" yazılı mektup ile isteklerini dile getirdi.

Ziyaretleri için çocuklara teşekkür eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Mia Garden Sitesinde oturan Mina, Tuana, Alaz, Beren, Elif ve Leyla ziyaretime gelerek oyun alanı ve spor alanı taleplerini ilettiler. Onların isteği benim için önemli. Kendilerine sözümüzü verdik. Parkımızı bir dahaki yaza kadar ilçemize kazandıracağız. Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer. Onların yüzü gülsün diye biz özveriyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR