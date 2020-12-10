Son dakika haber... Batman Üniversitesi'nde "Şehit Yasin Börü Kabuklu Yemiş Ormanı" oluşturuldu - Son Dakika

Batman Üniversitesi Batı Raman Külliyesi'nde Şehit Yasin Börü Kabuklu Yemiş Ormanı'nda 5 bin fıstık fidanı toprakla buluşturuldu.

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle PKK/PYD yandaşlarının gerçekleştirdiği saldırılar sırasında yoksulların bayramda evlerine kurban eti girmesini sağlamaya çalıştığı sırada silah, taş, sopa ve kesici aletlerle sığındıkları binanın üçüncü katında linç edilen Yasin Börü'nün adı Batman Üniversitesi'nde yaşatılıyor.

Çalışma kapsamında iki etap olarak 25 dönüm alan üzerine oluşturulacak orman için 10 bin fidan dikilecek.

Fidan dikimi için düzenlenen tören Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Şehit Yasin Börü'nün adını üniversitede yaşatmanın mutluluğunu taşıdıklarını belirtti.

Yasin Börü'nün inancından dolayı şehit edildiğini anlatan Durmuş, şöyle konuştu:

"16 yaşındaki bir gencimiz sadece inancı için şehit edildi. Ne yaptı, suçu neydi, tek suçu inancının gereğini yerine getirmekti. Kurban kesilmiş, kurban eti dağıtıyor başka bir suçu var mı? Bu mazlumun ne suçu olabilir. Kurban eti dağıtıyor, kurban eti dağıtırken bunu kim katlediyor, kendine bölgenin insanıyım diyen cani PKK katlediyor. Bölgeyle hiçbir alakası olmayan sadece bölge insanını sömüren terör örgütü PKK. 3. kattan aşağıya atıyor, bununla yetinmiyor gidiyor bundan sonra mübarek cesedine işkence yapıyor. Arabayla üzerinden geçiyor."

Yasin Börü Ormanı'nın yanına Trabzon'da şehit edilen Eren Bülbül Ormanı da oluşturmayı planladıklarını ifade eden Durmuş, Yasin Börü'nün Türkiye'de bir uyanışa vesile olduğunu kaydetti.

Rektör Durmuş, Yasin Börü'nün Türkiye'de çok büyük bir uyanış gerçekleştirdiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de ne Kürt, ne Türk, ne Arap, ne de Çerkez var. Türkiye Cumhuriyeti'nde inanlar ve inanmayanlar ile vatanını sevenler ve vatanını sevmeyenler var. Bu teröristler batılı temsil ediyor, Yasin Börü gibi çocuklar ise hakkı temsil ediyor. Bu vatanın öz evlatları bunlardır. Bu vatanın uğruna ölürler. İşte örneği 16 yaşındaki bir şehidimizdir."

"PKK terör örgütünün vahşi çeteleri ablukaya alıp, öldürdü"

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Batman İl Başkanı Davut Şahin de Yasin Börü'nün ihtiyaç sahiplerine et dağıttıkları sırada şehit edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"PKK terör örgütünün vahşi çeteleri ablukaya alıp, öldürdü. Cesetlerini parçaladılar üzerlerinden araba ile geçtiler ve yaktılar. Vahşi eylemleri yıllardan beri bu bölgenin dindar insanlarına yapıyorlar. Bu olay aslında ülkemizin batı kısmına anlatmakta güçlük çektiğimiz durumu gözler önüne serdi. Bu 16 yaşında şehit olan genç arkadaşımızın sayesinde herkes bu bölgenin insanının içinde bulunduğu durumu daha iyi anlamıştır."

Yapılan konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.