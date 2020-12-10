Son dakika haber... Batman Üniversitesi'nde "Şehit Yasin Börü Kabuklu Yemiş Ormanı" oluşturuldu - Son Dakika

Son dakika haber... Batman Üniversitesi'nde "Şehit Yasin Börü Kabuklu Yemiş Ormanı" oluşturuldu

10.12.2020 15:03
Son dakika haber... Batman Üniversitesi'nde

Son dakika gündem haberi... Batman Üniversitesi Batı Raman Külliyesi'nde Şehit Yasin Börü Kabuklu Yemiş Ormanı'nda 5 bin fıstık fidanı toprakla buluşturuldu.

Batman Üniversitesi Batı Raman Külliyesi'nde Şehit Yasin Börü Kabuklu Yemiş Ormanı'nda 5 bin fıstık fidanı toprakla buluşturuldu.

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle PKK/PYD yandaşlarının gerçekleştirdiği saldırılar sırasında yoksulların bayramda evlerine kurban eti girmesini sağlamaya çalıştığı sırada silah, taş, sopa ve kesici aletlerle sığındıkları binanın üçüncü katında linç edilen Yasin Börü'nün adı Batman Üniversitesi'nde yaşatılıyor.

Çalışma kapsamında iki etap olarak 25 dönüm alan üzerine oluşturulacak orman için 10 bin fidan dikilecek.

Fidan dikimi için düzenlenen tören Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Şehit Yasin Börü'nün adını üniversitede yaşatmanın mutluluğunu taşıdıklarını belirtti.

Yasin Börü'nün inancından dolayı şehit edildiğini anlatan Durmuş, şöyle konuştu:

"16 yaşındaki bir gencimiz sadece inancı için şehit edildi. Ne yaptı, suçu neydi, tek suçu inancının gereğini yerine getirmekti. Kurban kesilmiş, kurban eti dağıtıyor başka bir suçu var mı? Bu mazlumun ne suçu olabilir. Kurban eti dağıtıyor, kurban eti dağıtırken bunu kim katlediyor, kendine bölgenin insanıyım diyen cani PKK katlediyor. Bölgeyle hiçbir alakası olmayan sadece bölge insanını sömüren terör örgütü PKK. 3. kattan aşağıya atıyor, bununla yetinmiyor gidiyor bundan sonra mübarek cesedine işkence yapıyor. Arabayla üzerinden geçiyor."

Yasin Börü Ormanı'nın yanına Trabzon'da şehit edilen Eren Bülbül Ormanı da oluşturmayı planladıklarını ifade eden Durmuş, Yasin Börü'nün Türkiye'de bir uyanışa vesile olduğunu kaydetti.

Rektör Durmuş, Yasin Börü'nün Türkiye'de çok büyük bir uyanış gerçekleştirdiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de ne Kürt, ne Türk, ne Arap, ne de Çerkez var. Türkiye Cumhuriyeti'nde inanlar ve inanmayanlar ile vatanını sevenler ve vatanını sevmeyenler var. Bu teröristler batılı temsil ediyor, Yasin Börü gibi çocuklar ise hakkı temsil ediyor. Bu vatanın öz evlatları bunlardır. Bu vatanın uğruna ölürler. İşte örneği 16 yaşındaki bir şehidimizdir."

"PKK terör örgütünün vahşi çeteleri ablukaya alıp, öldürdü"

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Batman İl Başkanı Davut Şahin de Yasin Börü'nün ihtiyaç sahiplerine et dağıttıkları sırada şehit edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"PKK terör örgütünün vahşi çeteleri ablukaya alıp, öldürdü. Cesetlerini parçaladılar üzerlerinden araba ile geçtiler ve yaktılar. Vahşi eylemleri yıllardan beri bu bölgenin dindar insanlarına yapıyorlar. Bu olay aslında ülkemizin batı kısmına anlatmakta güçlük çektiğimiz durumu gözler önüne serdi. Bu 16 yaşında şehit olan genç arkadaşımızın sayesinde herkes bu bölgenin insanının içinde bulunduğu durumu daha iyi anlamıştır."

Yapılan konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Batman Üniversitesi, Batman, Şehit, Börü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Batman Üniversitesi'nde 'Şehit Yasin Börü Kabuklu Yemiş Ormanı' oluşturuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mansur Yavaş otobüs filosunu yenilemek için EBRD'den 57,1 milyon euro kredi aldı Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu 53. kez başkasının yerine ehliyet sınavına girerken yakalandı Yaşlı adamın başını taşla ezerek öldürdü! "Taciz ettiği için yaptım" dedi 4 ay sonra göreve başlayan Muhittin Böcek'in hamlesi CHP'yi karıştırdı Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek
Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü         
15:37
Çocuğu olduğunu iddia eden 2 kişi, DNA testi için Maradona'nın mezarının açılmasını istedi Çocuğu olduğunu iddia eden 2 kişi, DNA testi için Maradona'nın mezarının açılmasını istedi         
15:25
Mahalleli, kız çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheliyi linç etmek istedi Mahalleli, kız çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheliyi linç etmek istedi         
15:07
'Prenses'in son anda kurtarıldığı yangın için aile fertleri birbirini suçladı 'Prenses'in son anda kurtarıldığı yangın için aile fertleri birbirini suçladı         
15:04
Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek         
14:42
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Birçok kadını taciz ettiği konuşulan yazar Hasan Ali Toptaş, herkesten özür diledi Birçok kadını taciz ettiği konuşulan yazar Hasan Ali Toptaş, herkesten özür diledi         
14:06
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir         
13:07
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi         
12:46
Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü         
12:33
Kastamonu'da il dışından gelenlere 10 gün karantina! Ateşi 38 derece olanlar yurda alınıp, test yapılacak Kastamonu'da il dışından gelenlere 10 gün karantina! Ateşi 38 derece olanlar yurda alınıp, test yapılacak         
12:27
Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem         
11:48
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Türkiye hamsiden üç ayda 2,2 milyon dolar kazandı Türkiye hamsiden üç ayda 2,2 milyon dolar kazandı         
11:13
Kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veren orman işçileri günlük 750 TL kazanıyor Kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veren orman işçileri günlük 750 TL kazanıyor         
10:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 15:56:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Batman Üniversitesi'nde "Şehit Yasin Börü Kabuklu Yemiş Ormanı" oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei