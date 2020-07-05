Son dakika haber... Belçika'da başörtüsü protestosu - Son Dakika

Mont des Arts meydanında toplanan göstericiler BRÜKSEL - Belçika 'nın başkenti Brüksel 'de Mont des Arts meydanında toplanan binlerce kişi, eğitimde başörtü yasağına karşı gösteri yaptı.

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