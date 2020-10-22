Son dakika haber: Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes yoğun bakımda

Eski Belçika Başbakanı ve yeni hükümetin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Belçika yerel medyasında yer alan haberlere göre, yeni hükümetin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes koronavirüs nedeniyle kaldırıldığı başkent Brüksel'deki hastanede yoğun bakıma alındı. Ülkede 1 yıldan uzun süredir hükümet kurulamaması nedeniyle ilk koronavirüs dalgasında geçici olarak Başbakanlık görevini yürüten 45 yaşındaki Wilmes'in durumunun stabil, bilincinin açık olduğu ve çalışanlarıyla iletişim kurabildiği ifade edildi. Belçika'nın şu anki Başbakanı Alexander de Croo sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Wilmes'e hızlı bir iyileşme diledi. Wilmes, geçen hafta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve kendini karantinaya aldığını duyurmuştu. Wilmes ayrıca, dışarda aldığı önlemlere bakıldığında virüsü aile ortamında kapmış olabileceğini ifade etmişti.