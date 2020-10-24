Son dakika haber! Birlikte yaşadığı eski kocasını öldürüp, cesedini tandırda yaktı (2) - Son Dakika

Son dakika haber! Birlikte yaşadığı eski kocasını öldürüp, cesedini tandırda yaktı (2)
24.10.2020 21:11
Son dakika haber: TUTUKLANDIIsparta'nın Senirkent ilçesinde boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz'ı çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürüp, cesedini tandırda yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuk annesi E.G.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Isparta'nın Senirkent ilçesinde boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz'ı çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürüp, cesedini tandırda yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuk annesi E.G.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Senirkent Adliyesi'nde yaklaşık 8 saat süren savcılık sorgusu ve mahkeme aşamasının ardından E.G. tutuklanarak, Isparta Cezaevi'ne gönderildi. Adliyeden çıkarılan E.G., cezaevine götürülürken, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce, yanındaki jandarma ekibine "Çekmesinler" diye seslendi.
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