Son dakika haber! Birlikte yaşadığı eski kocasını öldürüp, cesedini tandırda yaktı (2) - Son Dakika

Son dakika haber! Birlikte yaşadığı eski kocasını öldürüp, cesedini tandırda yaktı (2)

24.10.2020 21:11
Son dakika haber! Birlikte yaşadığı eski kocasını öldürüp, cesedini tandırda yaktı (2), System.String[]

Son dakika haber: TUTUKLANDIIsparta'nın Senirkent ilçesinde boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz'ı çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürüp, cesedini tandırda yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuk annesi E.G.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Isparta'nın Senirkent ilçesinde boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz'ı çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürüp, cesedini tandırda yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuk annesi E.G.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Senirkent Adliyesi'nde yaklaşık 8 saat süren savcılık sorgusu ve mahkeme aşamasının ardından E.G. tutuklanarak, Isparta Cezaevi'ne gönderildi. Adliyeden çıkarılan E.G., cezaevine götürülürken, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce, yanındaki jandarma ekibine "Çekmesinler" diye seslendi.


Son dakika haber! Birlikte yaşadığı eski kocasını öldürüp, cesedini tandırda yaktı (2)
Son dakika haber! Birlikte yaşadığı eski kocasını öldürüp, cesedini tandırda yaktı (2)

Ramazan Yılmaz, Senirkent, Isparta, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Birlikte yaşadığı eski kocasını öldürüp, cesedini tandırda yaktı (2) - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Maltepe sahilinde bir gemide yangın çıktı Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil Geçtiğimiz günlerde evinde yangın çıkan Eser Yenenler, şimdi de koronavirüse yakalandı Ajax, deplasmanda VVV-Venlo'yu 13-0 mağlup etti Son Dakika: Türkiye'de 24 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 69 can kaybı, 2091 yeni vaka tespit edildi Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama
Başakşehir, evinde Antalyaspor 5-1 mağlup etti Başakşehir, evinde Antalyaspor 5-1 mağlup etti         
21:04
Son Dakika: Fransa, Erdoğan'ın Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisi'ni geri çağırdı Son Dakika: Fransa, Erdoğan'ın Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisi'ni geri çağırdı         
20:58
Milli Savunma Bakanlığı, ABD'nin S-400'lerle ilgili sığındığı tek bahaneyi çürüttü: NATO sistemine entegre edilmeyecek Milli Savunma Bakanlığı, ABD'nin S-400'lerle ilgili sığındığı tek bahaneyi çürüttü: NATO sistemine entegre edilmeyecek         
20:36
Oyunu kullanan ABD Başkanı'ndan ilginç sözler: Trump adında bir adama oy verdim Oyunu kullanan ABD Başkanı'ndan ilginç sözler: Trump adında bir adama oy verdim         
20:08
Uçuruma yuvarlanan otomobil hurdaya döndü! Feci kazada anne ve kızı yaşamını yitirdi Uçuruma yuvarlanan otomobil hurdaya döndü! Feci kazada anne ve kızı yaşamını yitirdi         
19:35
Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi         
19:16
Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek         
18:06
Sağlık Bakanlığı'nın korona raporunda İstanbul ile birlikte alarm veren 3 şehir dikkat çekti Sağlık Bakanlığı'nın korona raporunda İstanbul ile birlikte alarm veren 3 şehir dikkat çekti         
17:23
Kongrede sahneye çıkan yaşlı kadın Erdoğan'dan ricada bulundu: Damadına benim için sarıl Kongrede sahneye çıkan yaşlı kadın Erdoğan'dan ricada bulundu: Damadına benim için sarıl         
15:27
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı         
12:59
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Türkiye yılın 9 ayında 92 ülkeye 5,1 milyon dolarlık sirke sattı Türkiye yılın 9 ayında 92 ülkeye 5,1 milyon dolarlık sirke sattı         
11:08
Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı         
10:52
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 21:21:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Birlikte yaşadığı eski kocasını öldürüp, cesedini tandırda yaktı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei