Son dakika haber... Bölgesel iş birliği programı kapsamında Bulgaristan ile ortak çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, ortak bölgesel iş birliği programı kapsamında Bulgaristan ile iş birliğinin sürdüğünü duyurdu.

AB Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, üyelik sürecinde sadece kurumlarla değil üye ülkelerle de ilişkilerin önemli olduğuna dikkat çekilerek, iş birliği programının AB'ye üyelik yönünde atılan önemli adımlardan birini teşkil ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Program kapsamında uygulanan projeler aracılığıyla Trakya bölgesinin hem Türkiye hem Bulgaristan tarafında sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunuyoruz hem de toplumları birbirine yaklaştırarak toplumsal ön yargıları kırıyoruz. Bunda AB üyesi olan dost ülke Bulgaristan ile ortak çalışmalarımızın katkısı yadsınamaz derecededir." ifadesine yer verildi.

Program kapsamında Türkiye'de Edirne, Kırklareli, Bulgaristan'da ise Hasköy, Yambol ve Burgaz'da 200'ü aşkın projenin tamamlandığına işaret edilen açıklamada, 50'den fazla projenin ise devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, bu çerçevede 2004'ten bu yana bölgede 70 milyon avronun üstünde AB fonu kullanıldığı, uygulanan bu projelerle çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir turizm alanlarında bölgedeki kamu kurumları, belediyeler, okullar, üniversiteler, ticaret odaları, gençlik, doğa ve kadın derneklerini de içeren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteklendiği bildirildi.

2021-2027 dönemi için iş birliği alanlarını tespit etmek için çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, bu kapsamda, Ortak Çalışma Grubu oluşturulduğu da anımsatıldı.

Kaymakcı'nın Eş-Başkanlığında Ortak Çalışma Grubu Toplantısı

İlk toplantısını 12 Kasım 2019 tarihinde yapan Ortak Çalışma Grubunun yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek ve iki ülkenin yerel ve merkezi kurum ve kuruluşlarından temsilcilerin de katılım sağlayacağı toplantısına, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve İmar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Denitsa Nikolova'nın başkanlık edeceği bildirildi.

Türkiye, program ile Avrupa'da komşuluk bağlarının güçlendirilmesini ve komşular arasında iletişim ve etkileşimi artırmayı hedefliyor.