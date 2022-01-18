BOTAŞ'tan petrol boru hattındaki yangınla ilgili açıklama - Son Dakika

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında patlama sonucunda yangın meydana geldiğini ve BOTAŞ ekipleri tarafından petrol akışının durdurulduğunu açıkladı.

BOTAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş ili, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'nde 18 Ocak 2022 günü saat 19.30 sıralarında Irak- Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın yaklaşık 511. kilometresinde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle patlama olmuş ve patlama sonucunda yangın meydana gelmiştir. BOTAŞ ekiplerince petrol akışı derhal durdurularak, teknik emniyet tedbirleri kapsamında olay yerine en yakın hat vanaları kapatılmıştır. Yangına çok sayıda itfaiye aracı, BOTAŞ Acil Müdahale ekipleri ve ilgili birimler müdahale etmektedir. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)