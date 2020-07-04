Son dakika haber: Buca Belediyesi 2019 yılı faaliyet raporu onaylandı - Son Dakika

Son dakika haber: Buca Belediyesi 2019 yılı faaliyet raporu onaylandı

Son dakika haberleri... Buca Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda 2019 yılı faaliyet raporu ve mali yılı kesin hesabı kabul edildi.

Buca Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda 2019 yılı faaliyet raporu ve mali yılı kesin hesabı kabul edildi. Başkan Kılıç, belediyede dijital dönüşümün başladığını ifade ederek, "Belediyenin 50 yılını kurtaracak bir bilişim yapılanmasına gidiyoruz" dedi.

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Buca Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısının ikinci oturumu, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç yönetiminde gerçekleştirildi. Meclis oturumunda 2019 yılı faaliyet raporu ve mali yılı kesin hesabı görüşmeleri gerçekleştirildi. Belediye bünyesinde hazırlığı yapılan dijital dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Kılıç, "21. yüzyıl teknoloji çağı. Biz gelecek dönemlere sirayet edecek, belediyenin 50 yılını kurtaracak bir bilişim yapılanmasına gidiyoruz. Bu proje bitmek üzere. Belediyede yapılacak imardan arşivlemeye kadar tüm işlemleri bir araya toplayacak. Kendi ayakları yere basan bir mali disiplin sağlamadan, ayakları yere basan bir belediye olmadan bu çalışmaları tamamlamak bana çok doğru gelmiyor. Önümüzde 4 yıllık bir dönem var. 40 arkadaşımız gece gündüz bununla uğraşıyorlar. Daha ilk yılımızdayız. Alt yapımızı tamamladıktan sonra projelerimizi başlatacağız. 2019 yılının gayet iyi gittiğini düşünüyorum. Biz çalışma arkadaşlarımızla ciddi manada doyuma ulaştık. Bundan sonra da Buca halkına hak ettiği hizmetleri vermek için gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.


"Bir yılda bu projelerin tamamlanması mümkün değil"


Toplantıda AK Parti Grubu'nun, Başkan Kılıç'ın seçim döneminde vaat ettiği projeleri yerine getirmediği ve hizmetlerde aksamalar olduğuna ilişkin eleştirilerine yanıt veren Başkan Kılıç, "Bize '15 aylık sürede ne yaptınız?' gibi eleştiriler geldi. İlk bir yıllık dönemde yönetim kendi hazırlığını yapar, stratejik planını oluşturur, 4 yıllık dönemde neler yapacağını planlar. Belediyeye İller Bankası'ndan, gelen pay belli, gelirleri belli. Bir yılda bu projelerin tamamlanması mümkün değil" diye konuştu. Konuşmaların ardından 2019 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi. - İZMİR

Buca Belediyesi, Erhan Kılıç, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 10:52 Kaynak: İHA

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