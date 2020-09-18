Son dakika haber! 'Bulgaristan'da Türkiye'deki gibi koronavirüs tedbirleri yok' - Son Dakika

Son dakika haber! 'Bulgaristan'da Türkiye'deki gibi koronavirüs tedbirleri yok'

Gelen son dakika haberlerine göre BULGARİSTAN'ın karantina kurallarına son verip, PCR testi zorunluluğunu kaldırmasıyla Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgar turistler, Türkiye'nin aldığı koronavirüs tedbirlerinin çok iyi bulduklarını söyledi.

Son dakika haber! 'Bulgaristan'da Türkiye'deki gibi koronavirüs tedbirleri yok', System.String[]

BULGARİSTAN'ın karantina kurallarına son verip, PCR testi zorunluluğunu kaldırmasıyla Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgar turistler, Türkiye'nin aldığı koronavirüs tedbirlerinin çok iyi bulduklarını söyledi. Burgaz şehrinden gelen Fazile Güler, Bulgaristan'da kurallara Türkiye'deki kadar dikkat edilmediğini belirterek, "Burada herkes maskeli. Bulgaristan'da sadece kapalı mekanlarda maske takılıyor. Açık alanlarda maske hiç takılmıyor ve kurallara dikkat edilmiyor" dedi.

Bulgaristan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 6 ay önce aldığı karantina uygulaması kararını 1 Eylül'de kaldırmıştı. PCR testi ve zorunlu 14 gün karantinanın kaldırılmasının ardından komşu ülke vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelmeye başladı. Aradan geçen 18 günün ardından Bulgar ziyaretçiler, kentte cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'na yine akın ederek alışveriş yapmaya devam etti. Özellikle pazar yerinde koronavirüs dolayısıyla alınan sağlık tedbirlerini gören Bulgar turistler, memnuniyetlerini dile getirdi.

'PAZARDA TEDBİRLER ÜST SEVİYEDE'Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Reisoğlu, sağlığın alışverişten daha önemli olduğunu belirterek, önlemlerini buna göre aldıklarını söyledi. Reisoğlu, "Tabi Bulgar ziyaretçilerin Edirne'ye gelmesiyle kentte ticari hareketlilik de başladı. Bununla birlikte sağlık tedbirleri iki katına çıkarıldı. Pazarda da sabah erken saatlerinden itibaren esnafın sağlık taramaları yapılıyor. Çok sayıda uyarıcı levha astık ve bunun yanında uyarıcı anonslar da yapılıyor. Maske takılması, mesafe ve hijyen konusunda sürekli uyarı yaparak pazarda sağlık tedbirlerini en üst seviyede alıyoruz" dedi.'İŞLER 2 HAFTADA YÜZDE 30 ARTTI'Pazarda 6 aydan bu yana Bulgar turist ağırlayamadıklarını hatırlatan Reisoğlu, komşu ülke ziyaretçilerinin gelmesiyle işlerinin de yüzde 30 oranında arttığını belirtti. Reisoğlu, "Pazarımızı bildiğiniz gibi mart ayında koronavirüs ile birlikte kapatmıştık. Haziran ayında da önlemler eşliğinde yeniden açılmıştı. Mart'tan bugüne kadar 6 aylık süre içerisinde Yunan ve Bulgar vatandaşlar Edirne'ye gelemediler. Bu da Edirne'nin ekonomisini çok etkiledi ama artık Edirne esnafının yüzü gülmeye başladı. Tabi biz bunun çok hızlı şekilde gelişmesini istemiyoruz, kontrolleri de elden bırakmadan, koronavirüs gerçeğini de göz önünde bulundurarak önce tedbir, sağlık sonra alışveriş diyoruz. Çok ciddi artışımız yok ama kademe kademe bu 3- 4 ay içerisinde eski günlerine kavuşabilir işler. Eski günlere baktığımızda yüzde 30'luk bir artış söz konusu diyebiliriz son 2 haftada. Bu daha da olacak. Ama yine de diyoruz ki önce tedbir, sonra sağlık, en son alışveriş" diye konuştu.'GÖNÜL RAHATLIĞIYLA ALIŞVERİŞ YAPABİLİYORUZ'Bulgaristan'dan alışveriş için gelen Halil Dönmez, tedbirlerin en üst seviyede olmasından mutluluk duyduklarını söyledi. Dönmez, "Kapı yeniden açıldıktan sonra tekrar alışverişe başladık. Aradığımız her şeyi uygun fiyata bulabiliyoruz. Bunun yanında buradaki tedbirler en üst seviyede. Her dakika anonslar yapılıyor, bu da bizi rahatlatıyor. Sosyal mesafeye de dikkat ediliyor gördüğümüz kadarıyla. Gönül rahatlığıyla alışveriş yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.'BULGARİSTAN'DA TEDBİRLER BU KADAR SIKI DEĞİL'Bulgaristan'ın Burgaz şehrinden gelen Emine İbrahim ise Bulgaristan'daki tedbirlerin Türkiye'deki kadar sıkı olmadığını söyledi. İbrahim, "Fiyatlar gayet uygun burada. Buradaki tedbirler Bulgaristan'dakinden daha iyi. Bizim orada bu kadar sıkı değil tedbirler. Sokakta maskesiz dolaşabiliyoruz. Dükkanlarda bile maskesiz dolaşıyorduk. Burada çok güzel ve sağlıklı tedbirler, bundan dolayı gayet memnunuz" şeklinde konuştu.'BURADA HERKES MASKELİ'

Burgaz şehrinden gelen Fazile Güler de, Bulgaristan'da kurallara Türkiye'deki kadar dikkat edilmediğini belirterek, "Burada herkes maskeli. Bulgaristan'da sadece kapalı mekanlarda maske takılıyor. Açık alanlarda maske hiç takılmıyor ve kurallara dikkat edilmiyor. Fiyatlar da bunun yanında normal burada" dedi.


Bulgaristan, Türkiye, Bulgar, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 14:51 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! 'Bulgaristan'da Türkiye'deki gibi koronavirüs tedbirleri yok' - Son Dakika

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