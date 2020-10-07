Son dakika haber | Bursa'da bir polisin şehit olduğu kavgayla ilgili davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika

Son dakika haber | Bursa'da bir polisin şehit olduğu kavgayla ilgili davanın görülmesine devam edildi

07.10.2020 17:19
Son dakika haber | Bursa'da bir polisin şehit olduğu kavgayla ilgili davanın görülmesine devam edildi, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, geçen yıl aralık ayında kavga ihbarı üzerine olay yerine giden ekipteki polis memurunun silahla vurularak şehit edilmesine ilişkin 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, geçen yıl aralık ayında kavga ihbarı üzerine olay yerine giden ekipteki polis memurunun silahla vurularak şehit edilmesine ilişkin 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat D. karantinada olduğu için katılmadı.

Tutuksuz sanıklar S.D, İ.D, T.B. ve M.Y, şehit polis memuru Alaattin Özdemir'in eşi Naciye ve oğlu Emre Özdemir, polis memurları E.A, N.K. ve S.U. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen tanık Cemal A, polisin vurulma anında konteynerin dışında olduğunu belirterek, "İkinci polis memuru içeri girdikten sonra kapı kapandı. Sonra silah sesinin ardından kapı açıldı, dışardaki polisler kapıyı açtı. İçeriden su ve ambulansın aranmasını istediler. İçerideki polis memuru E.A. su istedi, ellerini yıkadı. Polis memuruna müdahale ettiğimde kafasının arkasından çok kan geliyordu. Ambulans geldiğinde ben de oradaydım, polisi ambulansa kadar götürdüm." diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 3 Aralık 2019'da iki aile arasında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden ekipteki polislerden Alaattin Özdemir, belindeki tabancasını gasbeden Murat D. tarafından açılan ateşle başından yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Gözaltına alınan 5 şüpheliden Murat D. tutuklanmış, S.D, İ.D, T.B. ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bursa'da bir polisin şehit olduğu kavgayla ilgili davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika

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