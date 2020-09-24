Son dakika... ÇATALCA'DAKİ CİNAYETİN 48 SAAT İÇİNDE YAKALANAN ŞÜPHELİSİ KAMERADA - Son Dakika

ÇATALCA'da ormanlık alanda cesedi bulunan emlakçı Osman Gül'ün katil zanlısı B.D., İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmasıyla cinayetten 48 saat sonra yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma İstihbarat ekiplerinin, şüpheli B.D.'ye, olay yerinde bulunan arsa satış afişindeki telefon numarasından ulaştığı öğrenildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilen B.D'nin cinayet öncesi ve sonrası görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osman Gül'ün 2 gün önce kendisi gibi emlakçılık yapan arkadaşı B.D. ile aralarında alacak verecek konusunda çıkan tartışma sonucunda öldürüldüğünü, şüpheli B.D.'nin cinayeti işledikten sonra Çatalca'dan kaçtığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takip ile şüphelinin yerini belirleyen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, onu saklandığı Başakşehir'deki adresinde yakaladı. Katil zanlısı B.D. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KATİL ZANLISINI ARSA SATIŞ AFİŞİ ELE VERDİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalca'da ormanlık alandaki dere yatağında bir erkek cesedi bulunduğu bilgisini aldı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince, cinayetin işlendiği bölgede yapılan incelemede, kanlı bir yeşil poşet, sopalar ve arsa satış afişi bulundu. Maktül Osman Gül'e ait olduğu düşünülen afişin üzerindeki telefon numarasından şüphelinin B.D. olabileceği değerlendirmesi yapıldı. Bu aşamadan sonra araştırma B.D. üzerinde yoğunlaştırıldı.

ŞÜPHELİ 87 KAMERADAKİ 400 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENEREK TESPİT EDİLDİ JASAT ekipleri, çevrede ve şüphelinin gidebileceği bölgelerdeki 87 güvenlik kamerasından alınan yaklaşık 400 saatlik görüntüyü inceleyerek, cinayet zanlısının B.D. olduğunu tespit etti. Takipten kurtulmak için kanlı kıyafetini değiştirdiği belirlenen katil zanlısı B.D., Jandarma ekiplerinin sıkı takibiyle bulundu. ,

CİNAYETTEN 48 SAAT SONRA YAKALANDI Katil zanlısı B.D. cinayetin üzerinden 48 saat geçtikten sonra Jandarma tarafından yakalandı. Çatalca'da emlakçılık yapan Osman Gül ile arkadaş olan katil zanlısı B.D.nin cinayetin işlendiği bölgeye arsa bakmak üzere gittikleri ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, burada Osman Gül'ün, daha önce B.D.'ye verdiği borcu ödemesini istemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.D.'nin araçta bulunan çekiçle maktul Osman Gül'ün kafasına vurarak öldürdüğü belirlendi. Cinayetten sonra maktül Osman Gül'ün aracını alarak olay yerinden uzaklaştığı anlaşılan B.D.'nin, aracı ara sokaklara gizleyerek Çatalca'da bulunan bir mağazadan kıyafet alıp üzerindeki kanlı giysileri değiştirdiği tespit edildi. Katil zanlısı B.D.'nin daha sonra kendi aracıyla Çatalca'dan kaçtığı, Başakşehir'deki adresinde saklandığı belirlendi. JASAT ekipleri katil zanlısı B.D.'yi bu adreste yakaladı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorgusu yapılan şüpheli B.D., cinayeti işlediğini itiraf etti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli B.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kameralarında, şüpheli telefon numarasının yazılı olduğu arsa satış afişinin sopalarını elinde taşıması, takipten kurtulmak için kanlı kıyafetini değiştirmek için mağazaya girerek alışveriş yapması, şüphelinin maktül Osman Gül ile birlikte benzin almak için benzinliğe gelişi, cinayet sonrası olay yerinden maktülün arabasıyla uzaklaşması yer alıyor.