Son dakika haber... Çatıda yakılan kablo mahalleyi ayağa kaldırdı - Son Dakika

Son dakika haber... Çatıda yakılan kablo mahalleyi ayağa kaldırdı
20.11.2020 14:56
Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir binanın çatısından yükselen dumanlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.
Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir binanın çatısından yükselen dumanlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.
Olay Köprülü Mahallesi 1638 sokakta meydana geldi. 5 katlı binanın çatı katında S.İ. tarafından yakılan bakır kablolardan çıkan dumanı gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek, binanın çatı katında yanan kablolara müdahale ederek söndürdü. S.İ.'nin bakır kabloları satmadan önce yakmak istemesi sonucu mahallede oluşan yangın paniği olayın öğrenilmesinin ardından sona erdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
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