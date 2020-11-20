Son dakika haber... Çatıda yakılan kablo mahalleyi ayağa kaldırdı

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir binanın çatısından yükselen dumanlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir binanın çatısından yükselen dumanlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olay Köprülü Mahallesi 1638 sokakta meydana geldi. 5 katlı binanın çatı katında S.İ. tarafından yakılan bakır kablolardan çıkan dumanı gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek, binanın çatı katında yanan kablolara müdahale ederek söndürdü. S.İ.'nin bakır kabloları satmadan önce yakmak istemesi sonucu mahallede oluşan yangın paniği olayın öğrenilmesinin ardından sona erdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Son Dakika

Küçük yaştaki erkek çocuklarıyla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı

Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı

Türkiye'de 8.299 TL'den satışa çıkan PlayStation 5, ilk günden tükendi

"İçince daha güzel sürüyorum" diye video paylaştıktan sonra kaza yaptı, sevgilisi dahil üç kişi öldü

Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok

Son Dakika! Kreşlerde 5 gün yüz yüze eğitim olacak

Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya bir tepki de Cemil Çiçek'ten geldi: Kabul edilemez

AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız