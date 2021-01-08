Son dakika haber | Çavuşoğlu'ndan yeni ABD yönetimine: Farklılıklarımızı çözmenin yolunu bulmak acil bir gerekliliktir - Son Dakika

Son dakika haber | Çavuşoğlu'ndan yeni ABD yönetimine: Farklılıklarımızı çözmenin yolunu bulmak acil bir gerekliliktir

08.01.2021 19:57
Son dakika haber | Çavuşoğlu'ndan yeni ABD yönetimine: Farklılıklarımızı çözmenin yolunu bulmak acil bir gerekliliktir, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'dan, Türkiye'ye yönelik yaptırımlara, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı eylemsizliğe ve terör gruplarıyla iş birliğine son verilmesini istedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'dan, Türkiye'ye yönelik yaptırımlara, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı eylemsizliğe ve terör gruplarıyla iş birliğine son verilmesini istedi.

Bakan Çavuşoğlu, İspanya resmi haber ajansı EFE'ye yaptığı açıklamada, "Türkiye, ABD ile köklü ilişkilerine değer veriyor. Zamana meydan okuyan ve transatlantik siyasi manzarayı şekillendirmede aracı olan bir ittifakımız var." ifadelerini kullandı.

Mevcut durumda, Türkiye'nin ulusal güvenliğini etkileyen bazı konularda ABD ile önemli anlaşmazlıklar olduğunun inkar edilemeyeceğini belirten Çavuşoğlu, bunları, ABD'nin PKK/PYD/ YPG ile iş birliği, FETÖ'ye karşı eylemsizliği ve Türkiye'ye yaptırım uygulaması olarak sıraladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bu önemli konulardaki farklılıklarımızı çözmenin bir yolunu bulmak, sadece ikili ilişkilerimiz için değil, transatlantik iş birliğinin sağlığı ve canlılığı için de acil bir gerekliliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, ABD'nin yeni başkanı Biden'in, başkan yardımcılığı döneminde, darbe girişiminin ardından Türkiye'yi ziyaret edip, Türk hükümeti ve milletiyle dayanışmasını göstermesini takdirle karşıladıklarını vurgulayarak şunları ifade etti:

"Bu nedenle, bu terör örgütünün yarattığı tehlikeye ilişkin bu ilk elden deneyimin, yeni ABD yönetiminin, FETÖ ve liderine yönelik acil ve somut adımlar atmasına izin vereceğini umuyoruz ancak her şeyden önce Türk-Amerikan ilişkilerinin stratejik önemini fark edeceğini ve potansiyelini tam olarak artırmak için gerekli adımları atacağınızı umuyoruz. Bunu yapmanın yolu, müttefiklerin yaptığı gibi farklılıklarımızı diyalog ve diplomasi yoluyla ele almaktır. Bunu yapmanın iyi bir ilk adımı, S-400 hava savunma sistemini satın almamız bahanesiyle Trump yönetimi tarafından CAATSA yasası aracılığıyla Türkiye'ye uygulanan yaptırımlara son vermek olacaktır. Müttefikler arasında tehdit veya yaptırımlara yer yoktur. Bu yaptırımlar, kapsamı, dayanağı, amacı veya ağırlığı ne olursa olsun, Türkiye'nin egemenliğine doğrudan bir hakarettir."

Türkiye'nin önde gelen bir NATO müttefiki olduğunu belirten Çavuşoğlu, NATO'nun temel görevlerinin, özellikle toplu savunma, kriz yönetimi ve güvenlik iş birliğinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak olduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'nun misyonlarına ve operasyonlarına en çok katkıda bulunan 5 ülkeden biri olduğuna ve NATO ortak bütçesine en çok katkıda bulunan 8'inci ülke konumunda bulunduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 1 Ocak 2021'de NATO'nun Çok Yüksek Hazırlıklı Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti'ni komuta etmesi, mevcut tehditlere karşı caydırıcılığı ve savunma duruşu da dahil olmak üzere İttifak'a olan bağlılığımızın son kanıtıdır. Bu bağlamda, NATO'nun ABD ile bağlarının, ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle ilerletmek için sağlam bir temel oluşturduğunu da eklemek isterim."

Biden başkanlığındaki yeni yönetimden Türkiye'nin NATO'daki önemli mevcudiyetini de görmesini isteyen Çavuşoğlu, "Biden yönetiminin bunu görmesini ve gerçek gündemimize geri dönmemize ve Suriye'den Libya'ya kadar birçok konuda daha etkili bir şekilde iş birliği yapmaya başlamamıza yardımcı olacak anlamlı bir diyalog içinde bizimle iletişime geçmesini umuyoruz. Bu bağlamda, Biden yönetiminden transatlantik ilişkilerin ve etkili çok taraflılığın önemi ve müttefiklerle yapıcı bir iş birliği taahhüdü konusunda gelen ilk mesajlar oldukça cesaret vericidir. Bu yönde atılacak herhangi bir adım hem ilişkilerimize hem de daha geniş transatlantik topluluğa fayda sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.???????

Amerika Birleşik Devletleri, Fetullahçı Terör Örgütü, Türkiye, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Çavuşoğlu'ndan yeni ABD yönetimine: Farklılıklarımızı çözmenin yolunu bulmak acil bir gerekliliktir - Son Dakika


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