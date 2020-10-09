Son dakika haber! CHP Ankara İl Başkanlığından esnafın sorunlarına ilişkin basın açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber! CHP Ankara İl Başkanlığından esnafın sorunlarına ilişkin basın açıklaması

09.10.2020 15:11
Son dakika haber! CHP Ankara İl Başkanlığından esnafın sorunlarına ilişkin basın açıklaması, System.String[]

Son dakika gündem haberi: CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından maddi olarak etkilenen esnafın sorunlarının çözümü için çağrıda bulundu.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından maddi olarak etkilenen esnafın sorunlarının çözümü için çağrıda bulundu.

Akıllı, partisinin il başkanlığı önünde, esnafın sorunlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Akıllı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kovid-19 salgını süresi boyunca maddi olarak sıkıntı yaşayan kesimlerin ilk sıralarında esnafın bulunduğunu kaydetti.

Salgın döneminde 700 bin esnafın dükkanını kapattığını söyleyen Akıllı, "Kovid-19 sürecinde dükkanını kapatan esnafın her türlü vergi, stopaj, sigorta, kira ve faturalarının devlet tarafından karşılanması taleplerimiz, borç içinde yüzen esnafın krediye rahat ulaşabilmesi için sicil affı çıkarılması önerimiz iktidar tarafından gündeme alınmamıştır." dedi.

"Esnaf kepenk kapattı"

TÜİK'in kayıtlarına göre 2 milyon 616 bin esnafın faaliyette bulunduğunu ifade eden Akıllı, şöyle devam etti:

"Bu yıl hem pandeminin hem de yaşanan ekonomik krizin etkisi ile 335 bin esnafımız kepenk kapatmak zorunda kalmıştır. Geçtiğimiz haziran ayında 7 bin 222 iş yeri kapanırken, bu rakam son 5 yılın bütün haziran aylarındaki en yüksek veri olarak kayıtlara geçmiş durumdadır. Esnafla beraber esnaf sayılan ama dükkanı olmayan pazarcılar, 500 bin kağıt toplayıcısı, 30 bin simitçi, 10 bin çiçekçi, 6 milyon kişi sokaklardan, 1 milyon gündelikçi ise temizlikten geçimini sağlarken, bu emekçiler de görmezden gelinmiştir."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Esnafımız için 17 talep" başlığıyla duyurduğu önerileri de okuyan Ankara İl Başkanı Akıllı, esnafın çaresiz ve yalnız olmadığını kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Hikmet Akıllı, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! CHP Ankara İl Başkanlığından esnafın sorunlarına ilişkin basın açıklaması - Son Dakika

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