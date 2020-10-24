Son dakika haber! Çocuk ve Medeniyet Dergisi'nden "Koronavirüs" sayısı - Son Dakika

Çocuk Vakfı tarafından çıkarılan "Çocuk ve Medeniyet" dergisi, 9. sayısında tema olarak yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ele aldı.

Editörlüğünü Prof. Dr. Emrah Akbaş ve Mustafa Ruhi Şirin üstlendiği derginin koronavirüs sayısında, 11 makale, bir günlük türünde yazı ve koronavirüs temalı 12 şiir okurların beğenisine sunuluyor.

Dergide bu ay tema kapsamında Mustafa Ruhi Şirin "Koronavirüsü, Filler ve Kimi 'Yeni Normal'i ?", Mustafa Özel "Pandemi Sonrası Dünyada Kapitalist Medeniyetin Eleştirel Muhasebesi" başlıklı yazıyı, Ertan Eğribel "Korona Sonrası Otoriter Yeni Dünyanın İzdüşümü: Ev-Merkezli Güvensiz, Güvencesiz Anti-Toplumsallaşma ve Zihinsel, Duygusal Yoksullaşma"yı, Vefa Taşdelen "Koronavirüs Salgını ve Doğa-Kültür Karşıtlığı"nı, Ali Öztürk "Siber Küresel: Nano-İnsan, Sanalite Toplum ve Diji-Topluluklar (Qu-Post Pandemi Sonrası Dünya)"yı, Nilüfer Pembecioğlu "Kovid-19-Medya Okuryazarlığı ve Çocuklar Üzerine Etkileri"ni kaleme aldı.

Derginin bu ayki yazar kadrosunda ayrıca "Refah Rejimleri İtibarıyla Çocuk Yoksulluğunun Değerlendirilmesi: AB- Türkiye Karşılaştırması" makalesiyle Mehmet Emin Özsan, "Sosyal Demokrat Refah Devletlerinde Çocuklara Yönelik Sosyal Koruma İstatistiklerinin İncelenmesi" yazısıyla Ercem Erkul, "Eğitimin Milliyeti: Mülteci Öğrenciler ve Türkiyeli Öğrencilerin Kademelere Göre Değişen Öğrencilik Deneyimleri" yazısıyla Lutfiye Aktan ile Enes Şafak Bilen yer aldı.

"Çocuk ve Medeniyet" görüş başlığı altında ise "Kovid-19 Geleceği Nasıl Etkileyecek?" sorusunu Doğan Cüceloğlu cevaplandırırken, Kemal Sayar "Geleceğin Yası"nı ve Necmettin Oktay da "Koronovirüs Sonrası Ülkemiz ve Dünyamız"ı yazdı.

Mustafa Ruhi Şirin'in kaleme aldığı "Taçkıran Koronavirüs Günlüğü" başlığı altındaki günlük türündeki eserin de okuyucuyla buluştuğu dergi, onuncu sayısını özel yeteneklilerin eğitimi teması altında hazırlayacak.

Salih Pulcu'nun tasarımını üstlendiği, uygulaması ise Recep Önder tarafından gerçekleştirilen koronavirüs sayısının kapağında 7 yaşındaki Ahmet Yusuf Yabanigül'ün resmine yer verildi.

Matbu yayının yanı sıra dergiye ayrıca dijital olarak "www.cocukvakfi.org.tr" ve "http://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr" adresinden ücretsiz erişilebilecek.