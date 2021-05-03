Son dakika haber! Çocuklar kısıtlama dinlemedi, süs havuzlarını doldurdu

Son dakika haberi... Diyarbakır'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kısıtlamayı delen çocuklar sıcak havanın etkisiyle serinlemek için süs havuzuna girdi.

Diyarbakır'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kısıtlamayı delen çocuklar sıcak havanın etkisiyle serinlemek için süs havuzuna girdi. Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı sokağa çıkma kısıtlamasını delen çocuklarla doldu. Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, sıcak havanın da etkisiyle serinlemek için Anzele suyuna atladı. Tedbirleri unutan çocuklar sosyal mesafeyi de hiçe saydı. Anzele Parkında serinlemek için suya giren Halil Çelik, evde sıkıldıklarını ve sıcaklardan bunaldıklarını belirterek süs havuzuna girip serinlediklerini söyledi. - DİYARBAKIR

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