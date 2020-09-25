Ameliyattan sonra uyandırılamayan kızın ailesi hastaneden şikayetçi oldu - Son Dakika

Ameliyattan sonra uyandırılamayan kızın ailesi hastaneden şikayetçi oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kırılan koluna yapılan ameliyattan sonra uyandırılamayan ve 12 gün süren hayat mücadelesini kaybeden 6 yaşındaki kız çocuğunun ailesi, hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kırılan koluna yapılan ameliyattan sonra uyandırılamayan ve 12 gün süren hayat mücadelesini kaybeden 6 yaşındaki kız çocuğunun ailesi, hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Acıpayam Belediyesinde çalışan Mehmet Ali Tokdemir, AA muhabirine 6 yaşındaki kızı Miray Tokdemir'i kaybetmesinin acısını yaşadıklarını söyledi.

Babasının cenazesi için gittikleri Yassıhöyük Mahallesi'nde kızının parkta oynarken kolunu kırdığını, özel bir hastaneye götürdüklerini anlatan Tokdemir, "İlk muayeneden sonra hemen ameliyata alındı. Güle oynaya ameliyata girdi. Daha sonra 4 doktor, ameliyathane kapısının önüne gelerek 'kızınızı uyandıramıyoruz, bizde çocuk yoğun bakım olmadığı için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edeceğiz' dediler." şeklinde konuştu.

Kızının sevk edildiği hastanenin yoğun bakımında da uyanamadığını ve onu kaybettiklerini söyleyen Tokdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben kızımın acısından babamın acısını unuttum. Ciğerim yanıyor. Odasına girerek giydiği eşyalarının kokusunu almaya çalışıyoruz. Şikayetçi olduk. Ameliyatta bir ihmal varsa araştırılsın. Bizim canımız yandı başkalarının yanmasın istiyoruz. Bu ilahi takdir, onu da kabullendik. Ama sorumlusu varsa cezasını çeksin istiyoruz."

Anne Vildan Tokdemir ise kızının gülerek ameliyathaneye girdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kızım melek gibiydi. Ameliyat elbisesi giydirdiklerinde bile 'Anne ne güzel oldum' dedi. Tek korkusu küpelerimi çıkartmasınlar oldu. Sonra kızım yerine doktorlar geldi. Bizimle konuşmaya başladılar. Anne yüreği biliyor. Ben anladım kötü bir şey olduğunu. Başka bir hastaneye sevk ettiler. Orada da ölüm haberini aldık. Kızımın ihmal sonucu öldüğünü düşünüyoruz. Sorumluları cezasını çekinceye kadar hukuk mücadelesini sürdüreceğiz."

Gözyaşlarını tutamayan 15 yaşında abla Buse Tokdemir ise "Canımı kaybettim, artık derteleşecek kimsem kalmadı, onu çok özleyeceğim" dedi.

Ameliyattan sonra uyandırılamayan kızın ailesi hastaneden şikayetçi oldu
Ameliyattan sonra uyandırılamayan kızın ailesi hastaneden şikayetçi oldu
Ameliyattan sonra uyandırılamayan kızın ailesi hastaneden şikayetçi oldu
Ameliyattan sonra uyandırılamayan kızın ailesi hastaneden şikayetçi oldu

Acıpayam, Denizli, Hastane, Kız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 17:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ameliyattan sonra uyandırılamayan kızın ailesi hastaneden şikayetçi oldu - Son Dakika

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