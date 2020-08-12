Son dakika haber... DENİZLİ Kazada alev topuna dönen otomobilinde yanarak can verdi - Son Dakika

Kazada alev topuna dönen otomobilinde yanarak can verdi

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak tarlaya uçtu. Alev topuna dönen otomobil içindeki sürücü feci şekilde yanarak can verdi. O anları cep telefonuyla çeken bir vatandaş, "Adam yanıyor'" diyerek ağladı.

Kaza, bugün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Pamukkale - Denizli karayolunda meydana geldi. Pamukkale'den Denizli yönüne giden 40 yaşındaki Uğur Özdemir kullandığı 20 ABJ 311 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrulup, yol kenarındaki tarlaya yuvarlanarak, alev aldı. Yaralanan otomobil sürücü Özdemir, otomobil içinden çıkamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yardım etmek isteyen vatandaşlar, alev topuna dönen otomobile yaklaşamadı. Sürücü Özdemir, otomobil içinde yanarak can verdi. Otomobildeki alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Otomobilin alev topuna döndüğü o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntüledi. Yanan otomobili görüntüleyen vatandaşlardan birinin "Adam yanıyor" diyerek ağlaması dikkat çekti. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından yaşamını yitiren Özdemir'in cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.