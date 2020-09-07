Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

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Son dakika haberleri... GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ SURİYE'de teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın (26) şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.

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GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

SURİYE'de teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın (26) şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.

Suriye'de görev yaparken terör örgütü PKK/ YPG'nin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın acı haberini Dülükbaba Mahallesinde yaşayan Reşat - Cemile Aslan çiftine askeri yetkililer, sağlık ekibi ile birlikte verdi. Oğullarının şehadet haberiyle üzüntü yaşayan çift, gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan ailenin yakınları ve komşular ise eve taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

ÖNCEKİ GÜN ANNESİ İLE KONUŞMUŞYakınları, evli ve 1 çocuk babası olan şehit Serdar Aslan'ın önceki gün gece annesi ile telefonda konuştuğunu belirtti.

Şehit Aslan'ın belirlenecek tarihte düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Şehit evinden detaylar

Kadir GÜNEŞ- Mustafa KANLI/GAZİAHTEP,

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DOLMUŞ ŞOFÖRÜNDEN KANLI İNFAZ İZMİR'de dolmuş şoförü T.O.(25), husumetli olduğu Batuhan Çakal'ı (18) tabanca ile başından vurdu. Olayda ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Karşıyaka ilçesi 7532 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Karşıyaka taraftarı olan Batuhan Çakal, arkadaşları ile birlikte parkta pankart yaptı. Daha sonra arkadaşlarından ayrılan Çakal evine gittiği sırada, aralarında daha önceden husumet bulunan T.O. dolmuş ile Çakal'ın yanına yaklaşarak tanca ile ardı ardına ateş etti. Çakal başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Çakal, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası dolmuşla evine giden T.O., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan T.O. sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.Saldırıda hayatını kaybeden Batuhan Çakal'ın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:  -Olay yerinden görüntü-Genel ve detay görüntüHaber : Halil İbrahim KARABIYIK - Kamera : Fırat AKAY/İZMİR,

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FRENİ BOŞALAN UN YÜKLÜ TIR ÖNÜNDEKİ TIR'A ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 2 YARALI

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, freni boşalan un yüklü TIR, önündeki TIR'a çarptı. Kazada 3 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Yol bir süre ulaşıma kapanırken, kaza sonrası TIR'ın yakıt deposunda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza, akşam saatlerinde İdil-Cizre karayolu Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İdil'den Habur Sınır Kapısı yönüne giden Selahattin Tanrıkulu yönetimindeki 73 SS 414 plakalı un yüklü TIR, freninin boşalması sonucu 17 YR 277 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü Tanrıkulu ile yanındaki Mahmut Akın ile Abdurrahman Öner TIR'da sıkıştı. TIR'daki un çuvalları çevreye saçılırken, yakıt deposunda ise patlama meydana geldi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, TIR'da sıkışan 3 kişi kurtarıldı. Öndeki TIR'da bulunan 2 kişi ise hafif yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Selahattin Tanrıkulu, Mahmut Akın ve Abdurrahman Öner hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Kaza nedeni ile ulaşıma kapanan Cizre- Nusaybin ve İdil-Cizre karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kazada yaşamının yitiren Selahattin Tanrıkulu, Mahmut Akın ve Abdurrahman Öner'in cansız bedenleri morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Serdar Aslan, Gaziantep, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 08:22 - Kaynak: DHA

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