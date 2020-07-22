Son dakika haber! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "İnşallah her şey Cuma gününe hazır olacak" - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camisinde incelemelerde bulundu. Erbaş gazetecilere yaptığı açıklamada çalışmaların Cuma gününe kadar tamamlanacağını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camisinde incelemelerde bulunuyor. Erbaş'a İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı da eşlik etti.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Erbaş, "İnşallah Cuma günü Ayasofya ilk Cuma namazı ile ibadete açılmış olacak. Şu an bütün hazırlıklar devam ediyor. Halısı seriliyor. İçeride hem tadilat diğer hazırlıklar devam ediyor. Arka bahçede temizlikler ve bahçe düzenlemesi temizlikler var. Halı olmayan yerlerde namaz kılacak insanlarımızla ilgili düzenlemeler sürüyor. İnşallah Cuma gününe her şey hazır olacak" ifadelerini kullandı.

Caminin içerisinde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde namaz kılınacağını hatırlatan Erbaş, "Rakam olarak 800 ila 1000 kişi arası ara bölmelerle katılım olabilir. Hem iç avlu var. İç avlu da da sosyal mesafeye uygun şekilde namaz kılınabilecek . Çok şükür hiçbir problem olmadan Cuma günü camimizin açılışını yapacağız" diye konuştu.

Caminde bulunan resimlerin de perdeleme yöntemiyle kapatılacağını vurgulayan Erbaş, "Bir kısmı tamamlandı, diğer resimler de perdeleniyor. Teknolojik imkanlardan faydalanarak tek bir çivi çakmadan bu sistem kurulmuş oluyor" ifadelerini kullandı.

(Selim Bayraktar/İHA)