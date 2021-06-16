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Son dakika haber! Diyarbakır'a 552 milyon liralık 21 yatırım - Son Dakika

Son dakika haber! Diyarbakır'a 552 milyon liralık 21 yatırım

16.06.2021 17:49
Son dakika haber! Diyarbakır'a 552 milyon liralık 21 yatırım, System.String[]

Son dakika haber: DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün '21'inci yüzyılın 21'inci yılında 21 büyük yatırım' sloganıyla kente 552 milyon liralık yatırım gerçekleştireceğini söyledi.

DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün '21'inci yüzyılın 21'inci yılında 21 büyük yatırım' sloganıyla kente 552 milyon liralık yatırım gerçekleştireceğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2021 Yatırım Programı Lansmanı'na Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ile Sur, Kayapınar, Yenişehir ve Bağlar kaymakamlarının yanı sıra Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, STK temsilcileri ve davetliler katıldı. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli kuruluşu olan Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün '21'inci yüzyılın 21'inci yılında 21 büyük yatırım' sloganıyla kente 552 milyon liralık yatırım gerçekleştireceğini söyledi.

'YENİ İŞLER YAPMAK HEPİMİZİN ORTAK GÖREVİ OLMALI'

Kentte artık kaostan, kargaşadan ve huzursuzluktan kimsenin bahsetmediğini vurgulayan Vali Karaloğlu, "Diyarbakır'ı dışarıda değerlendirenler, Diyarbakır'ı bu pozitif gündemle değerlendiriyorlar. Artık Diyarbakır'da kaostan, kargaşadan, huzursuzluktan kimse bahsetmiyor; inşallah kıyamete kadar da bahsetmesin. İşte yakalamış olduğumuz bu pozitif gündemi, yakalamış olduğumuz bu huzur ve güven ortamını el birliğiyle büyütmek, yeni işler yapmak ve yeni değerler üretmek, hep birlikte hepimizin ortak görevi olmalıdır. 552 milyon liralık yatırım ne demek? Diyarbakır için bu yıl bizim DİSKİ'nin bütçesinden daha çok bir yatırımdan bahsediyoruz. Bir kurum kendi bütçesinden daha büyük yatırımı 1 yıl içinde nasıl planlar ve yapar? Bunlar emekle çalışmayla ve elbette ki Cumhurbaşkanı'mızın, hükümetimizin, vekillerimizin desteğiyle yardımıyla ve talimatıyla olur. Allah hepsinden razı olsun" dedi. 'DİYARBAKIR 2050'YE KADAR SU SORUNU YAŞAMAYACAK'Dünyada sağlıklı, temiz içme suyuna ulaşamayan milyonlarca kişi olduğunun ve çok ciddi kuraklıkla karşı karşıya kalındığının altını çizen Vali Karaloğlu, yapacakları yatırımlarla Diyarbakır'ın 2050 yılına kadar su sorunu yaşamayacağını söyledi. Karaloğlu, şöyle konuştu:  "Gezegenimiz, içme ve kullanma suyu bakımından zengin bir gezegen değil. Baktığınızda dünyanın 3'te 2'si suyla kaplıdır ama içme ve kullanma niteliği olan su varlığına baktığımızda, bu 3'te 2 su varlığının yüzde 2,5'ini insanoğlu içme ve kullanma suyu olarak kullanabiliyor ve bu yüzde 2,5'in de sadece yüzde 1'ine erişebiliyor. Bugün dünyada sağlıklı temiz içme suyuna ulaşamayan milyonlarca insan var. Çok ciddi kuraklıkla karşı karşıyayız. Yaşadığımız çevre felaketleri ile iklim değişiklikleri, artık bizim suyla olan ilişkimizi yeniden gözden geçirmeyi, su kullanım kültürümüzü yeniden düzenlemeyi de mecbur kılıyor. Diyarbakır'ımıza baktığımızda, 12 bin 500 yıldır yaşam varsa Diyarbakır'da 33 medeniyet burayı mesken tutmuşsa aslında Diyarbakır'ın su kaynakları hürmetine bunlar olmuştur. Diyarbakır, cennetten çıktığına inanılan 3 nehirden 1'i olan Dicle Nehri havzasında kurulduğu için 12 bin 500 yıldır kesintisiz yaşam var ve 33 medeniyette bu şehri kendisine mesken tutmuştur. Ne olursa olsun, Diyarbakır bile bugün su sorunu yaşıyorsa suyla olan ilişkimizi, su kullanma kültürümüzü yeniden gözden geçirmemiz gerekir."DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi de Diyarbakır'a yapacakları 552 milyon liralık 21 yatırım hakkında katılımcılara bilgi verdi.

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Son dakika haber! Diyarbakır'a 552 milyon liralık 21 yatırım
Son dakika haber! Diyarbakır'a 552 milyon liralık 21 yatırım
Son dakika haber! Diyarbakır'a 552 milyon liralık 21 yatırım
Son dakika haber! Diyarbakır'a 552 milyon liralık 21 yatırım
Son dakika haber! Diyarbakır'a 552 milyon liralık 21 yatırım
Son dakika haber! Diyarbakır'a 552 milyon liralık 21 yatırım
Son dakika haber! Diyarbakır'a 552 milyon liralık 21 yatırım
Son dakika haber! Diyarbakır'a 552 milyon liralık 21 yatırım
Son dakika haber! Diyarbakır'a 552 milyon liralık 21 yatırım
Son dakika haber! Diyarbakır'a 552 milyon liralık 21 yatırım

Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Diyarbakır'a 552 milyon liralık 21 yatırım - Son Dakika


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