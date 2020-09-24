Son dakika haber! Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber! Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu Diyarbakır'da başlatılan Yıldırım-7 operasyonunda 1 ton 207 kilo esrar ele geçirildi Diyarbakır'da İl jandarma komutanlığınca başlatılan Yıldırım-7 operasyonu kapsamında 1 ton 207 kilo esrar maddesi, 3 bin 101 kök skunk bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği...

Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da başlatılan Yıldırım-7 operasyonunda 1 ton 207 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da İl jandarma komutanlığınca başlatılan Yıldırım-7 operasyonu kapsamında 1 ton 207 kilo esrar maddesi, 3 bin 101 kök skunk bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 3 şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında; Lice ilçesi Yolçatı ve Eğil ilçesi Kazanlı mahallesi kırsalında icrasına başlanılan Narko-Terörizmle mücadele operasyonu başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, "Söz konusu operasyonda; 1 ton 158 kilogramı toz, 49 kilogramı kubar halde olmak üzere toplam 1 ton 207 kilogram esrar maddesi, 3 bin 101 kök skunk bitkisi ile 21 kilogram skunk maddesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Skunk bitkileri numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiş, ele geçirilen esrar maddesi muhafaza altına alınmıştır" denildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla terör ve narko-terörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.

Son dakika haber! Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır, Av Tüfeği, Jandarma, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 19:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye beşik gibi sallanıyor! İstanbul'un ardından Konya 4.0 büyüklüğünde deprem oldu İpsala Sınır Kapısı'nda rüşvet çarkı çökertildi! Paralar memurların evlerinden çıktı Talihsizliğin böylesi görülmedi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı Rio Ave'ye penaltılarda 4-2 kaybeden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu
Son Dakika: Galatasaray, evinde Hajduk Split'i 2-0 yendi ve tur atladı Son Dakika: Galatasaray, evinde Hajduk Split'i 2-0 yendi ve tur atladı         
22:50
"Beni neden temaslı yazdın" diyen hasta, sağlık görevlisini darbetti         
21:57
ABD'den korkutan araştırma: Koronavirüs mutasyon geçirdi, artık daha bulaşıcı ABD'den korkutan araştırma: Koronavirüs mutasyon geçirdi, artık daha bulaşıcı         
21:21
Güzel spiker Leotta, Ibrahimovic'le aşk yaşadığı iddialarını kesin bir dille yalanladı Güzel spiker Leotta, Ibrahimovic'le aşk yaşadığı iddialarını kesin bir dille yalanladı         
20:43
Tuğçe sadece 1 ay rahat edebildi! Sapık serbest kaldı, tacizi bırakmadı Tuğçe sadece 1 ay rahat edebildi! Sapık serbest kaldı, tacizi bırakmadı         
20:25
Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi         
19:47
F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız         
19:04
Rio Ave'ye penaltılarda 4-2 kaybeden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti Rio Ave'ye penaltılarda 4-2 kaybeden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti         
18:48
Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
17:41
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları ve set çalışanları kötü çalışma şartlarından dolayı iş bıraktı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları ve set çalışanları kötü çalışma şartlarından dolayı iş bıraktı         
15:53
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 23:15:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei