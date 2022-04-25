Son dakika haber! Diyarbakır'ın Lice ilçesinde sağlık çalışanlarına saldıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde elektrik akımına kapılarak ölen kişinin sağlıkçılara saldıran kardeşi tutuklandı.

Kardeşinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmesi üzerine Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesindeki sağlıkçılara saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Behçet Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Bakan Koca da sosyal medyadan açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lice'de sağlıkta şiddete tutuklama. Bir yakını hastaneye, kaza sonrası hayatını kaybetmiş olarak getirilen ve polis memurunun silahıyla ateş ederek şiddete başvuran kişi Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ile tutuklanmıştır. Milletimiz adına karar veren yargıya teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden kişinin kardeşi Behçet Y, sağlık çalışanlarına saldırmış, müdahale sırasında polisin silahını alarak açtığı ateş sonucu duvara kurşun isabet etmişti. Bakan Koca da sosyal medya hesabından saldırıyı kınamıştı.