Son dakika haber! Diyarbakır'ın Lice ilçesinde sağlık çalışanlarına saldıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Diyarbakır'ın Lice ilçesinde sağlık çalışanlarına saldıran şüpheli tutuklandı

25.04.2022 22:15
Son dakika haber! Diyarbakır'ın Lice ilçesinde sağlık çalışanlarına saldıran şüpheli tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Diyarbakır'ın Lice ilçesinde elektrik akımına kapılarak ölen kişinin sağlıkçılara saldıran kardeşi tutuklandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde elektrik akımına kapılarak ölen kişinin sağlıkçılara saldıran kardeşi tutuklandı.

Kardeşinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmesi üzerine Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesindeki sağlıkçılara saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Behçet Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Bakan Koca da sosyal medyadan açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lice'de sağlıkta şiddete tutuklama. Bir yakını hastaneye, kaza sonrası hayatını kaybetmiş olarak getirilen ve polis memurunun silahıyla ateş ederek şiddete başvuran kişi Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ile tutuklanmıştır. Milletimiz adına karar veren yargıya teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden kişinin kardeşi Behçet Y, sağlık çalışanlarına saldırmış, müdahale sırasında polisin silahını alarak açtığı ateş sonucu duvara kurşun isabet etmişti. Bakan Koca da sosyal medya hesabından saldırıyı kınamıştı.

YORUMLAR
500
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Mersin'de ormanlık alana dökülen atıklara ilişkin açıklama Açıklaması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Mersin'de ormanlık alana dökülen atıklara ilişkin açıklama Açıklaması Lice'de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı: Silahtan çıkan kurşun duvara isabet etti Lice'de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı: Silahtan çıkan kurşun duvara isabet etti

Diyarbakır, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Diyarbakır'ın Lice ilçesinde sağlık çalışanlarına saldıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
22:11 Elon Musk 44 milyar dolar ödeyerek Twitter'ı satın aldı!
22:04 Kocaeli'de çıkan tartışma kanlı bitti! Tokat atılan adam silahını çıkartıp karşı tarafı kurşun yağmuruna tuttu
22:01 Eski başkan Trump, mahkeme celbine uymadığı sürece günde 10 bin dolar ceza ödeyecek
22:01 Fransız devinden şaşırtan hamle! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan'ı istiyorlar
21:59 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Osman Kavala kararına ilk yorum: İktidar, hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor
21:36 CHP'li Özgür Özel'den Gezi Parkı Davası kararlarından sonra ilk tepki: Gezi özgürdür, Kavala özgürdür
21:35 Ekrem İmamoğlu'ndan, Gezi Parkı davasının kararına tepki: Milyonlarca insanın vicdanını yaraladı
21:33 Trabzonspor'un yıldızı Peres kotü sakatlandı! Önümüzdeki sezon forma giyemeyebilir
20:53 Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Neşet Ertaş'ın cenazesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaşadığı anıyı paylaştı
20:36 Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya'nın ruble ile ödeme şartını kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 22:21:46. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Diyarbakır'ın Lice ilçesinde sağlık çalışanlarına saldıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement