Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 kişi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 kişi hakkında gözaltı kararı

DİYARBAKIR Diyarbakır merkezli 6 ilde terör örgütü PKK'nın medya organlarına yönelik sabah saatlerinde birçok adrese polis ekiplerince şafak operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonlarda Diyarbakır'da 57 kişi gözaltına alınırken, 105 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması çerçevesinde aralarında Diyarbakır merkezli 6 ilde polis ekiplerince sabah saatlerinde eş zamanlı birçok adrese şafak operasyonu yapıldı. Operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın medya organlarına yönelik olduğu öğrenilirken, operasyon çerçevesinde 105 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

57 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınanların Nevruz kutlamaları çerçevesinde yaptıkları eylemlerden kaynaklı olduğu ve aralarında gazetecilerin de olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan 57 kişi Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. 48 kişinin yakalanması içinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.