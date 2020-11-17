Son dakika haber... Doktor belediye başkanı, sokak sokak koronavirüs uyarısı yapıyor - Son Dakika

Son dakika haber... Doktor belediye başkanı, sokak sokak koronavirüs uyarısı yapıyor

17.11.2020 17:21
Son dakika haber... Doktor belediye başkanı, sokak sokak koronavirüs uyarısı yapıyor, System.String[]

Son dakika haberi: DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, asıl mesleği doktorluk olan Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, belediye aracı ile cadde ve sokaklardaki vatandaşları megafon ile koronavirüse karşı uyarıp, hijyen, sosyal mesafe ve maske konusunda duyarlı olmalarını ve gerekmedikçe evden çıkmamalarını istedi.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, asıl mesleği doktorluk olan Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, belediye aracı ile cadde ve sokaklardaki vatandaşları megafon ile koronavirüse karşı uyarıp, hijyen, sosyal mesafe ve maske konusunda duyarlı olmalarını ve gerekmedikçe evden çıkmamalarını istedi.

Acıpayam ilçesinde, esas mesleği doktorluk olan belediye başkanı AK Partili Hulusi Şevkan, vatandaşları salgın hastalığa karşı uyarıyor. İlçede vaka sayılarının artmasının ardından Başkan Şevkan, belediyenin hoparlör sisteminden ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar yaparak vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Sık sık belediyenin zabıta aracına binen Başkan Şevkan, megafonla vatandaşlara gerekmedikçe evden çıkmamaları yönünde çağrı yapıyor. Şevkan, cadde ve sokaklarda gördüğü kişilere de sosyal mesafe kurallarına uymalarını ve maskesiz dolaşmamalarını söylüyor.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞ TUTARAK DESTEK VERMEK YETMEZ'İlçede yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi veren Acıpayam Belediye Başkanı Şevkan, koronavirüs vakalarının tüm Türkiye'de olduğu gibi Denizli ve Acıpayam ilçesinde de artış gösterdiğini belirtti. Halk ile bütünleşerek önlemler aldıklarını, gördükleri tehlikeleri vatandaşlara anlattıklarını dile getiren Şevkan, "Sağlık çalışanlarına balkonlardan alkış tutarak destek vermek yetmez. Bizler hastalanmayarak onların yükünü azaltmamız lazım. Bir yılda Acıpayam'a yağacak yağmuru bir saatte yağdırırsanız, ilçe sel felaketiyle karşılaşacaktır. Bu durum da ona benziyor. Sahadaki ekipleri yormadan bu işi el birliğiyle çözmemiz gerekiyor. Biz kurallara uyarsak virüsü yeneriz. Bireysel anlamda bize düşen görevleri yerine getiriyoruz" dedi.'HALKIMIZIN ÖLMESİNİ, HASTALANMASINI İSTEMİYORUM'Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı andan itibaren ilçedeki vatandaşları bilgilendirmek ve uyarmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Başkan Şevkan, "Mart ayından bu yana mahalle camilerinden anonslar yaptık. İlçemizdeki hoparlör sisteminden düzenli olarak bilgilendirmeler yaptık. Hipokrat yemini etmiş bir hekimim. Bir hekim duyarlılığıyla halkımızın ölmesini, hastalanmasını kesinlikle istemiyorum. Baktık ki hastaneler dolmaya başladı. Biz de elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce bu tehlikenin, kurallara uymazsak daha da büyüyeceğini halkımızla paylaşıyoruz. Acıpayam olarak ortalama günlük 30 pozitif vakamız var. Hastalık grafiği inişe geçti ancak tehlike bitmiş değil. Eğer rehavete kapılırsak bu rakamlar yükselecektir. Biz bu konuda özveriyle vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Son dakika haber... Doktor belediye başkanı, sokak sokak koronavirüs uyarısı yapıyor
Son dakika haber... Doktor belediye başkanı, sokak sokak koronavirüs uyarısı yapıyor
Son dakika haber... Doktor belediye başkanı, sokak sokak koronavirüs uyarısı yapıyor
Son dakika haber... Doktor belediye başkanı, sokak sokak koronavirüs uyarısı yapıyor
Son dakika haber... Doktor belediye başkanı, sokak sokak koronavirüs uyarısı yapıyor
Son dakika haber... Doktor belediye başkanı, sokak sokak koronavirüs uyarısı yapıyor

Hulusi Şevkan, Koronavirüs, Acıpayam, Denizli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Doktor belediye başkanı, sokak sokak koronavirüs uyarısı yapıyor - Son Dakika


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