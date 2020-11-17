Son dakika haber... Doktor belediye başkanı, sokak sokak koronavirüs uyarısı yapıyor - Son Dakika

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, asıl mesleği doktorluk olan Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, belediye aracı ile cadde ve sokaklardaki vatandaşları megafon ile koronavirüse karşı uyarıp, hijyen, sosyal mesafe ve maske konusunda duyarlı olmalarını ve gerekmedikçe evden çıkmamalarını istedi.

Acıpayam ilçesinde, esas mesleği doktorluk olan belediye başkanı AK Partili Hulusi Şevkan, vatandaşları salgın hastalığa karşı uyarıyor. İlçede vaka sayılarının artmasının ardından Başkan Şevkan, belediyenin hoparlör sisteminden ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar yaparak vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Sık sık belediyenin zabıta aracına binen Başkan Şevkan, megafonla vatandaşlara gerekmedikçe evden çıkmamaları yönünde çağrı yapıyor. Şevkan, cadde ve sokaklarda gördüğü kişilere de sosyal mesafe kurallarına uymalarını ve maskesiz dolaşmamalarını söylüyor.