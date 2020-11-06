Antalya'da organ bağışına karşı duyarlılığı artırmak için 90 metre yüksekliğindeki dönme dolaba yansıtılan üç boyutlu görseller dikkati çekti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla yaptığı çağrıyı, bu yıl farklı gerçekleştirdi.

Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kurulu, üç boyutlu görsellerin oynatılabildiği devasa dönme dolaba, "Organ bağışlayın cana can katın" sloganı yansıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen merkezin koordinasyon birimi sorumlusu, öğretim görevlisi Nilgün Bilal, Akdeniz Üniversitesinin organ nakli ve bağışı alanında ilklerin üniversitesi olduğunu belirtti.

"Heart of Antalya"da organ bağışı görsellerini Antalyalılarla paylaşmaktan gurur duyduklarını aktaran Bilal, şunları kaydetti:

"Kovid-19 pandemisi nedeniyle her yıl Organ Bağışı Haftası nedeniyle düzenlediğimiz organ bağışı konusunda toplumda bilinçlendirme çalışmalarını, sadece online ve görsel araçlarla düzenleyebildik. Akdeniz Üniversitesi olarak içinde bulunduğumuz organ bağışı haftasında herkesi bağışın önemini ve anlamını bir kez daha düşünmeye davet ediyoruz."