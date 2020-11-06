Son dakika haber | Dönme dolaba üç boyutlu görseller yansıtıp organ bağışına çağırdılar - Son Dakika

Son dakika haber | Dönme dolaba üç boyutlu görseller yansıtıp organ bağışına çağırdılar

06.11.2020 19:59
Son dakika haber | Dönme dolaba üç boyutlu görseller yansıtıp organ bağışına çağırdılar, System.String[]

Son dakika haberler... Antalya'da organ bağışına karşı duyarlılığı artırmak için 90 metre yüksekliğindeki dönme dolaba yansıtılan üç boyutlu görseller dikkati çekti.

Antalya'da organ bağışına karşı duyarlılığı artırmak için 90 metre yüksekliğindeki dönme dolaba yansıtılan üç boyutlu görseller dikkati çekti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla yaptığı çağrıyı, bu yıl farklı gerçekleştirdi.

Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kurulu, üç boyutlu görsellerin oynatılabildiği devasa dönme dolaba, "Organ bağışlayın cana can katın" sloganı yansıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen merkezin koordinasyon birimi sorumlusu, öğretim görevlisi Nilgün Bilal, Akdeniz Üniversitesinin organ nakli ve bağışı alanında ilklerin üniversitesi olduğunu belirtti.

"Heart of Antalya"da organ bağışı görsellerini Antalyalılarla paylaşmaktan gurur duyduklarını aktaran Bilal, şunları kaydetti:

"Kovid-19 pandemisi nedeniyle her yıl Organ Bağışı Haftası nedeniyle düzenlediğimiz organ bağışı konusunda toplumda bilinçlendirme çalışmalarını, sadece online ve görsel araçlarla düzenleyebildik. Akdeniz Üniversitesi olarak içinde bulunduğumuz organ bağışı haftasında herkesi bağışın önemini ve anlamını bir kez daha düşünmeye davet ediyoruz."

Organ Bağışı, Antalya, Akdeniz, organ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Dönme dolaba üç boyutlu görseller yansıtıp organ bağışına çağırdılar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor Son Dakika: Türkiye'de 6 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 83 kişi vefat etti, 2436 yeni hasta tespit edildi Metrobüste cinsel saldırı davasında savcı mütalaasını açıkladı: Şahsa ait iç çamaşırı ve pantolonda sperm hücreleri tespit edildi Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek
Prof. Dr. Güner Sönmez, koronadan ölüm riskinin nasıl arttığını açıkladı: Hastalık başlangıcında yüksek viral yük, ölüm riskini artırır Prof. Dr. Güner Sönmez, koronadan ölüm riskinin nasıl arttığını açıkladı: Hastalık başlangıcında yüksek viral yük, ölüm riskini artırır         
19:56
Antrenmanda sakatlanan Fenerbahçeli Sosa, maç kadrosundan çıkarıldı Antrenmanda sakatlanan Fenerbahçeli Sosa, maç kadrosundan çıkarıldı         
19:38
Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında galibiyet arıyor! Canlı anlatım Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında galibiyet arıyor! Canlı anlatım         
19:02
Son Dakika: ABD seçimlerinde belirsizlik! Biden'ın az farkla önde olduğu Georgia'da oylar yeniden sayılacak Son Dakika: ABD seçimlerinde belirsizlik! Biden'ın az farkla önde olduğu Georgia'da oylar yeniden sayılacak         
18:55
Fenerbahçe'li Caner Erkin, 3 yıl sonra A Milli Takım'ın aday kadrosuna seçildi Fenerbahçe'li Caner Erkin, 3 yıl sonra A Milli Takım'ın aday kadrosuna seçildi         
18:48
ABD'li komutan, sosyal medyadan terör örgütüne övgüler yağdırdı ABD'li komutan, sosyal medyadan terör örgütüne övgüler yağdırdı         
18:03
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Ermenistan ordusu tank ve askeri araçları bırakarak kaçtı Neye uğradıklarını şaşırdılar! Ermenistan ordusu tank ve askeri araçları bırakarak kaçtı         
16:51
Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı         
15:37
Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı         
15:07
Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü         
15:01
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 20:15:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Dönme dolaba üç boyutlu görseller yansıtıp organ bağışına çağırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei