Son dakika haber: DP World otomotiv endüstrisine F1'le giriyor - Son Dakika

Son dakika haber: DP World otomotiv endüstrisine F1'le giriyor

13.11.2020 12:55
Son dakika haber: DP World otomotiv endüstrisine F1'le giriyor, System.String[]

Son dakika haberleri: Stratejik hedefleri arasında otomotiv endüstrisi tedarik zincirini öne çıkaran DP World, Renault'nun Formula 1 takımının hem küresel lojistik sağlayıcısı hem de isim sponsoru oldu.

Stratejik hedefleri arasında otomotiv endüstrisi tedarik zincirini öne çıkaran DP World, Renault'nun Formula 1 takımının hem küresel lojistik sağlayıcısı hem de isim sponsoru oldu.

DP World açıklamasına göre, lojistik alanında yenilikçi hamleleri bulunan DP World, lojistik çözümler sunduğu pek çok endüstri alanı ve sektör arasında otomotiv alanında yaptığı yatırımlara öncelik veriyor. Bu amaçla Renault ile anlaşan DP World, dünya markasının Formula 1 takımının küresel lojistiğini yapacak. DP World'ün ortaklığıyla, takımın ismi de değişiyor. 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Tuzla'daki İstanbul Park'ta yapılacak Grand Prix yarışında takım, "Renault DP World F1 Team" ismiyle yarışacak.

Geçen mart ayında yapılan anlaşma uyarınca Renault ve DP World, Formula1'in sağladığı pazarlama platformunu birlikte kullanacak ve tedarik zincirinin etkili olması için fırsatları irdeleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DP World Yarımca Üst Yöneticisi (CEO) Kris Adams, otomotiv lojistiği alanındaki küresel pazarın 2025 itibarıyla 472,9 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirterek, "Bizi hem takımın isim sponsoru, hem de küresel lojistik ortağı yapan bu anlaşmayla taraflar, otomotive tedarik zincirinin hızını, etkinliğini ve sürdürülebilirliğini artıracak yenilikçi çözümler üzerinde birlikte çalışacaklar." ifadelerini kullandı.

"Renault DP World F1 Team" ile stratejik ortaklığın sadece küresel pazarlarda marka farkındalığı oluşturmaya yaramayacağını aktaran Adams, "Renault'nun son derece kompleks tedarik zinciri, bizim veri merkezli yaklaşımımız ve teknolojimizden büyük fayda görecek. Meselelere mevcut otomotiv tedarik alışkanlıklarının ötesinden bakan yaklaşımımız bizi küresel otomotiv lojistik sektöründe avantajlı bir konuma getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

DP World Yarımca'nın sunduğu lojistik hizmetlerinin halihazırda büyük payı otomotiv sektörü tarafından alınıyor. Yarımca terminalinin müşterileri arasında Toyota, Hyundai, Honda, Ford ve Isuzu gibi önde gelen markalar bulunuyor.

Formula 1, dünyanın en teknoloji-yoğun spor olayı olarak sahada etkisini artırmak ileri düzeyde veri kullanımı gerektiriyor. DP World'de yüksek miktarda veri işleyerek ve son teknolojileri kullanarak, herkes için daha iyi bir gelecek için müşterilerine daha etkili lojistik hizmetler ve daha akıllı ticaret olanakları sunuyor.

İstanbul Park'ta 13-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak Grand Prix'de, Renault DP World F1 Team adına Daniel Ricciardo ve Esteban Ocon yarışacak. Ayrıca Renault DP World F1 Takımı, 2022 sezonu için "efsane pilot" Fernando Alonso ile anlaştı.

Otomotiv Endüstrisi, İstanbul Park, Formula 1, Renault, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: DP World otomotiv endüstrisine F1'le giriyor - Son Dakika Ekonomi


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