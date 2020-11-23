Son dakika haber | DSİ Genel Müdürü Yıldız: "Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz" - Son Dakika

Son dakika haber | DSİ Genel Müdürü Yıldız: "Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz"

23.11.2020 11:29
Son dakika haber | DSİ Genel Müdürü Yıldız:

Son dakika haberi... DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, DSİ'nin çiftçinin gelirini ve üretim konforunu yükseltmek için çalıştığını belirtti.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, DSİ'nin çiftçinin gelirini ve üretim konforunu yükseltmek için çalıştığını belirtti.

Genel Müdür Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiğini ifade etti.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını belirten Yıldız, sulama tesislerini inşa ederken modern ve tasarrufu yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerin tercih edildiğinin altını çizdi.

Edirne'de binlerce dekarlık tarım arazisinin yapılan modern tesislerle sulandığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"1 Mayıs 2020 tarihinde başlayan sulama sezonu 15 Ekim 2020 tarihinde tamamlandı. 2020 yılı sulama sezonunda Edirne ilimiz ve ilçelerimizde toplam 571 bin 591 dekar tarım arazisi sulanmıştır.

Edirne il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 571 bin 591 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 1 milyar 693 milyon 914 bin 513 lira katkı sağlandı."

Tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu, içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğünü ifade eden Yıldız, şöyle devam etti:

"İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz.

Edirne ilimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız."

Kaya Yıldız, Edirne, Tarım, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | DSİ Genel Müdürü Yıldız: 'Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz' - Son Dakika


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