Son dakika haber... Düğün sonrası 'çeyrek altın' kavgasında eşinin vurduğu kadın toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haber... Düğün sonrası 'çeyrek altın' kavgasında eşinin vurduğu kadın toprağa verildi

21.06.2022 15:20
Son dakika haber... Düğün sonrası 'çeyrek altın' kavgasında eşinin vurduğu kadın toprağa verildi

Son dakika haber... KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde düğünde takı tartışmasıyla çıkan kavgada, arada kalarak eşinin tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Gülten Şencan (42), son yolculuğuna uğurlandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde düğünde takı tartışmasıyla çıkan kavgada, arada kalarak eşinin tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Gülten Şencan (42), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde, Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. Kandıra ilçesinde düğüne katılan Şencan ailesi, gelin ve damada çeyrek altın taktı. Karşı tarafın 'Biz sizin düğününüzde yarım altın takmıştık, siz neden çeyrek altın takıyorsunuz?' demesi üzerine tartışma yaşandı. Araya girenler, tarafları ayırdı. Daha sonra Şencan ailesinin evinin önünde buluşan taraflar, konuşmaya başladı. İki taraf arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Silahın ateşlenmesi sonucu Gülten Şencan, Tarık Öztürk ve Tayfur Dağtekin vuruldu. Ağır yaralı olarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Gülten Şencan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavga sırasında arada kalan Gülten Şencan'ı öldüren merminin, eşi Yılmaz Şencan'ın silahından çıktığını belirledi. Gözaltına alınan Yılmaz Şencan ile oğlu H.Ş. adliyeye sevk edildi. Yılmaz Şencan tutuklanırken, oğlu ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Gülten Şencan'ın cenazesi bugün Körfez Esentepe Mahallesi Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kaynak: DHA

Esentepe, Kandıra, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Düğün sonrası 'çeyrek altın' kavgasında eşinin vurduğu kadın toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Düğün sonrası 'çeyrek altın' kavgasında eşinin vurduğu kadın toprağa verildi - Son Dakika
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