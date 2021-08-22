2 ŞÜPHELİ TUTIKLANDI

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Dikilitaş köyünde düğünde, Ömer Melik Tercan'ı yaraladığı belirlenerek gözaltına alınan Mehmet Şahin ile bu olayın ardından çıkan tartışma sırasında havaya ateş açarak Gülizar Köpeli'yi (24) yaralayan muhtar Mehmet Tekin'in jandarma sorgulamaları tamamlandı. Sorgularında pişman olduğunu söyleyen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.