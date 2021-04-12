Dünya mimarlık tarihinin başyapıtlarından Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi ramazana hazır - Son Dakika

Dünya mimarlık tarihinin başyapıtlarından Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi ramazana hazır

12.04.2021 11:11

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde ramazan ayı hazırlıkları tamamlandı, minareler mahyayla süslenerek, caminin ses ve ışık sistemi bakımdan geçirildi.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde ramazan ayı hazırlıkları tamamlandı, minareler mahyayla süslenerek, caminin ses ve ışık sistemi bakımdan geçirildi.

Cami, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfektan ve gülsuyu karışımı ile temizlendi.

Halıları yıkanan caminin avlusundaki şadırvanın etrafında ve bahçesinde düzenlemeler de yapıldı.

Tarihi camide din görevlileri de son hazırlıklarını tamamlandı

"Teravih namazları aile fertleriyle evde kılınabilir"

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, AA muhabirine, Selimiye Camisi'nde ramazan ayı öncesi çeşitli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Salgına karşı tedbirlerin ve çalışmaların en üst düzeyde, titizlikle yürütüldüğünü anlatan Bozkurt, "Tüm camilerimizde olduğu gibi tarihi Selimiye Camimizde de ramazan ayı dolayısıyla bütün tedbirleri aldık. Camilerin tamamında temizlik ve hijyen konusunda bir endişe oluşturmasın. Selimiye Camimizde görevli arkadaşlarımız gül suyu ve dezenfektan karışımı ile temizlik yaptı." diye konuştu.

Camiye maskesiz girilmediğini anlatan Bozkurt, salgının ilk gününden bu yana tedbirleri titizlikle uyguladıklarını vurguladı.

Ramazan ayında tedbirleri daha da artıracaklarını aktaran Bozkurt, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, camiye girişte dezenfektan cihazında ellerini dezenfekte ettikten sonra camiye girebilir. Yine namaza durulacak yerlere sosyal mesafe şeridi çekilerek belirtildi. Sosyal mesafeye mutlaka uyulmaktadır, uymayanları da görevlerimiz uyarıyor. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Teravih namazımızı Diyanet İşleri Başkanımızın açıkladığı gibi camilerde kılamayacağız. Vatandaşlarımız teravih namazlarını evde kılsınlar. Peygamber efendimiz 'Evinizi mezarlığa dönüştürmeyin, ibadetlerinizin bir kısmı özellikle sünnet namazlarını evde kılın' diyor. Teravih namazları evde aile fertleriyle sosyal mesafeye uyarak kılınabilir."

"Mukabele ve vaazlar çevrim içi olacak"

Selimiye İmam Hatibi Yusuf Serenli de ramazan ayının geçen yıl olduğu gibi bu yılda salgın nedeniyle buruk yaşanacağını dile getirdi.

Teravih namazlarının evlerde, vakit namazlarının tedbirlere uyarak camilerde kılınabileceğini aktaran Serenli, şunları kaydetti:

"Mukabele ve vaazlar çevrim içi olacak. Perşembe ve cuma geceleri vaazlar camiden çevrim içi yayınlanacak. Salgın nedeniyle geçen yıl kandil programlarını çevrim içi yayınladık. Geçen seneden bir alışkanlığımız var ancak teravih ile ilgili bir üzüntü içerisindeyiz. Ama yine camimizde ramazan ayın boyunca yapacağımız mevlit ve Kur'an-ı Kerim okumalarını çevrim içi olarak vatandaşlarımızın evlerine ulaştıracağız."

Dünya mimarlık tarihinin başyapıtlarından Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi ramazana hazır
Dünya mimarlık tarihinin başyapıtlarından Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi ramazana hazır
Dünya mimarlık tarihinin başyapıtlarından Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi ramazana hazır
Dünya mimarlık tarihinin başyapıtlarından Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi ramazana hazır

Mimar Sinan, Teravih, Ramazan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya mimarlık tarihinin başyapıtlarından Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi ramazana hazır - Son Dakika


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