Dursunbey Kaymakam Vekili Bilal Ölmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere yönelik ilçedeki çay ocağı ve kahvehane işletmecileri, berber ve kuaförlerle bir araya geldi.

Kaymakam Vekili Ölmez, toplantıda yaptığı konuşmada, salgının üstesinden beraber hareket edilerek gelinebileceğini vurguladı.

İlçede hiç Kovid-19 vakası görülmemesi için denetimleri sıklaştırdıklarını belirten Ölmez, şöyle konuştu:

"Bizlerden önce sizler kendi mekanlarınızın polisi, jandarması olacaksınız. Polisi görünce maske takmak veya mesafe ayarlamak ancak kendinizi kandırmak olur. Nasıl ki denetimlerde kurallara uymayan iş yerlerine cezalar kesiliyorsa, bunun sebebi müşteriniz de olsa sizler de zarar görüyorsunuz. Önce kendimiz, sonra iş yerimizde tedbirleri alacağız. Hasta ya da karantina altında olduğunu bildiğiniz kişileri görünce ihbar etmeniz, ilçemizde tedbirlerin en üst seviyede tuttuğumuz göstergesi olacaktır. Sizlere güveniyorum."

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Cansal Kanlıkaya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yasin Özdemir, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatih Kılıç, Dursunbey Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Oğuz Çakırcalı katıldı.