Son dakika haber... Düzce'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Düzce Valisi Cevdet Atay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kapalı pazar yerinde vatandaşlara maske dağıttı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Kovid-19 ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetime katıldı.

Vali Atay, ekipler eşliğinde Aziziye Mahallesinde bulunan kapalı pazar yerinde, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Vatandaşlara maske de dağıtan Atay, burada yaptığı açıklamada, maske takan vatandaşları, gördükçe mutlu olduklarını söyledi.