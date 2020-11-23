Zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
23.11.2020 14:13
Düzce'nin Çilimli ilçesinde üç aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Düzce'nin Çilimli ilçesinde üç aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Çilimli bağlantı yolu Çilimli sapağı yönünde 41 EY 433 plakalı K.K. idaresindeki otomobil, hazır beton şantiyesine girmek için manevra yapan S.Y. idaresindeki 34 LR 4588 plakalı beton mikseriyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, karşı yönden gelen K.K. idaresindeki 81 DY 966 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu. Kazada tekerleği kopan otomobildeki yolcular N.K, O.K. ve T.K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan sürücüler ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
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