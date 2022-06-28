İddiaya göre, Kayalıdere Sokak'ta C.G. ve A.A. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.G, yanındaki silahla ateş açtı. Silahtan çıkan mermi, bu sırada yoldan geçen S.B'ye isabet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Edirne'de kavgada silahla ateş edip yoldan geçen kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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