Son dakika haber: Elazığ'da 12 çift, sosyal mesafe ve maskeli törenle hayatını birleştirdi - Son Dakika

Elazığ'da 12 çift, sosyal mesafe ve maskeli törenle hayatını birleştirdi KORONAVİRÜSLE mücadelede normalleşse süreci kapsamında nikah solanların açılmasıyla, Elazığ'da 12 çift maskeli ve sosyal mesafeli törenle hayatını birleştirdi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle getirilen kısıtlamalar çerçevesinde 16 Mart günü hizmete kapatılan nikah salonları, normalleşme sürecinin başlamasıyla bugün itibarıyla açıldı. Elazığ Belediyesi'nin Kültürpark'ta bulunan nikah dairesine de ilk gün 12 çift başvuru yaparak, hayatını birleştirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında nikahlar açık havada, sosyal mesafe kuralı gözetilerek kıyılırken, çiftler törenlerine maskeyle katıldı.

Evlenen çiftlerden Burak Alboğa, düğün tarihini ocak ayında aldıklarını ifade ederek, "15 Haziran'a tarih aldığımız için herhangi bir sorun yaşamadık" dedi. Nikah memuru Hasan İbrahim Çelik, bugün 12 çiftin nikahını kıydığını ifade ederek, "Bugün itibariyle bize başvuru yapıp, tarih alan 12 çiftimizin nikah akdini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Şu anda yoğunluk var. Günde ortalama 15 başvuru yapılıyor. Pandemiden önce 3-4 başvuru alınıyordu" diye konuştu.