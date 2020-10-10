Son dakika haber... Elazığ'da bir şahıs, 38 kalibrelik tabanca ile yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bir şahıs, 38 kalibrelik toplu tabanca ve 65 adet mermi ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, önleyici tedbirler kapsamında çalışma yaptı. Kovancılar ilçesinde önleyici devriye görevi çalışması yapan Jandarma ekipleri şüpheli bir aracı takibe aldı. Takip sonrası durdurulan araç durdurularak arama yapıldı. Aramada aracın bagajında seri numarasız 38 kalibrelik toplu tabanca ve bu tabancaya ait 65 adet mermi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri silaha el koyarken, şüpheli M.A. hakkında "6136" sayılı silahlı kanuna muhalefet suçundan yasal işlem yaptı. - ELAZIĞ