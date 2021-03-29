Elazığ'ın Akçakiraz Beldesi'nde jandarma ekiplerince yol kenarında yaralı halde bulunan kartal tedavi altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belde kırsalında devriye görevi yürütürken yol kenarında hareketsiz yatan kartalı fark etti.
Ekipler yaramı olduğunu tespit ettikleri kartalı tedavi için Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü.
Kartal tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacak.
Kaynak: AA
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