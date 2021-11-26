Son dakika haberleri: Elazığ'da PKK/KCK'ya yönelik sosyal medya operasyonu: 15 gözaltı
26.11.2021 13:27
Son dakika haberlerine göre Elazığ'da sosyal medya mecralarında 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası' yaptıkları tespit edilen 15 kişi gözaltına alındı.
Elazığ'da sosyal medya mecralarında 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası' yaptıkları tespit edilen 15 kişi gözaltına alındı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve terör örgütüne eleman kazandırmaya çalışan kişiler tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla 15 kişi adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
(Erkan Bay/İHA)
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