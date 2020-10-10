Son dakika haber: Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber: Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

10.10.2020 23:19
Son dakika haber: Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika habere göre Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Sahil Yolu Caddesi'nde oyun oynayan 5 yaşındaki Yağız Arıyel, bölgedeki elektrik panosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Arıyel'in cesedi, yapılan incemelerin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Savcılıkça olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sahil Yolu, Çanakkale, Kepez, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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