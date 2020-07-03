Son dakika haber: Emre Belözoğlu: Fenerbahçe 3 Temmuz sürecinden dimdik ayrıldı - Son Dakika

Son dakika haber: Emre Belözoğlu: Fenerbahçe 3 Temmuz sürecinden dimdik ayrıldı

Gelen son dakika haberine göre "İnşallah haklı mücadelemizin sonunda camiamızı mutlu edecek bir karar çıkar""Fenerbahçe bayrağını arkadaşlarımla beraber yere koymadık""Dünyada örneği olmayacak bir süreçti"İSTANBUL, - Emre Belözoğlu, 3 Temmuz süreciyle ilgili "Türkiye'nin geçtiği süreci de düşündüğümüzde herkes için hiç kolay...

"İnşallah haklı mücadelemizin sonunda camiamızı mutlu edecek bir karar çıkar"

"Fenerbahçe bayrağını arkadaşlarımla beraber yere koymadık"

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"Dünyada örneği olmayacak bir süreçti"

İSTANBUL, - Emre Belözoğlu, 3 Temmuz süreciyle ilgili " Türkiye'nin geçtiği süreci de düşündüğümüzde herkes için hiç kolay bir süreç değildi. Fenerbahçe bu süreçten dimdik ayrıldı. Herkese örnek oldu. Bir bütün olarak ayrıldı" dedi.

Fenerbahçe Futbol A Takımı Kaptanı Emre Belözoğlu, 3 Temmuz süreci ile ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Zor bir dönem yaşadıklarına, futbolcular olarak maçlara çıkmanın ve odaklanmanın kolay olmadığına dikkat çeken Emre Belözoğlu, "Başlı başına sayfalara, ansiklopedilere kadar sığmayacak yaşanmışlıklar hem acı hem ülkemize ders niteliğinde. Fenerbahçe camiasının, bu büyük ailenin destansı bir mücadelesi var. Biz 2010-11 şampiyonluğunu yaşadığımız, haklı şampiyonluğunu yaşadığımız o süreçte tabii ki takımımızın bu ne yazık ki sıkıntılı sürece itiliş döneminde ben de bu şerefe nail olan ender sporculardan bir tanesiydim. O takımın içinde bir oyuncuydum. Bizim ayakta durmamıza en büyük vesilemiz bir kere bu camianın büyüklüğüydü ve bu taraftarın dimdik durmasıydı. Bunu bir kez daha belirtmek istiyorum. O yüzden bizi bütün camialardan farklı kılan en büyük değerimiz bu. Belki Türkiye'ye örnek olabilecek çok büyük bir sürecin başlangıcı oldu, Fenerbahçe'nin duruşu. Gerçekten zordu, gerçekten kolay değildi. Bunları söylerken herkes çok samimi olduğumu biliyordur. O dönemde bu takımın içinde olan herkes. Oyuncu grubu olarak inanın maçlara çıkmak, tekrar bir hedefe odaklanmak kolay değildi. İşin tabii ki bir de hukuki boyutu var. Onu da öyle düşündüğünüzde, Türkiye'nin geçtiği süreci de düşündüğümüzde herkes için hiç kolay bir süreç değildi. Fenerbahçe bu süreçten dimdik ayrıldı. Herkese örnek oldu. Bir bütün olarak ayrıldı" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH HAKLI MÜCADELEMİZİN SONUNDA CAMİAMIZI MUTLU EDECEK BİR KARAR ÇIKAR"

Davanın devam ettiğini hatırlatan tecrübeli futbolcu, "Dava devam ediyor, haklı davamız. Kazanacağımıza inandığımız dava devam ediyor. İnşallah oradan da iyi haberler gelecektir. Fenerbahçe takımı o süreci yaşadı ve Fenerbahçemizin o dönemdeki yukarıya ivmelenmiş sürecini baltalamaya olan süreci tekrardan irdelememiz gereken bir dönem yaşıyoruz. İnşallah bu haklı mücadelemizin sonunda herkesi mutlu edecek, camiamızı mutlu edecek bir karar çıkar. Bizim de en büyük isteğimiz bu. Tabii ki ülkemize adalet sistemimize çok güveniyoruz" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE BAYRAĞINI ARKADAŞLARIMLA BERABER YERE KOYMADIK"

Dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman ve takım arkadaşlarından Volkan Demirel başta olmak üzere herkesin takıma ve camiaya sahip çıktığını ifade eden Emre Belözoğlu, "Her sabah yeni bir gazete haberiyle, internete düşmüş bir haberle uyanıyorduk. Kolay değildi. Bu işin bayrak oyuncularından biri olmak da bize nasipmiş. Elimizden geldiğince o dönem camiamızı doğru temsil etmeye çalıştık. Mutlaka hatamız olmuştur ama Fenerbahçe bayrağını arkadaşlarımla beraber yere koymadık. Bu önemliydi. Bana ve evlatlarıma, benden sonra gelecek nesillere önemli bir miras bıraktığımı düşünüyorum. Benim için önemli ve değerli olan budur. Türkiye bizim ülkemiz. Bu bayrak hepimizin üzerinde dalgalanıyor. Ama Fenerbahçe de bizim kıymetlimiz, değerlimiz. Ona sahip çıkmamız gereken bir süreçti. Takım arkadaşlarımla beraber başta Volkan'la, o dönem Aykut hocayla herkes sahip çıktı camiamıza. Bunu da söylememiz gerekiyor. Allah bir daha yaşatmasın. Zor süreçlerdi. Süreç ilerledikçe haklı olduğumuz ortaya çıksa da artık sonuçlanması, tescil edilmesi gerekiyor. Bütün camiamız gibi biz de bekliyoruz" dedi.

"DÜNYADA ÖRNEĞİ OLMAYACAK BİR SÜREÇTİ"

Taraftarın gösterdiği duruşun kendilerinin ayakta kalmasına vesile olduğuna dikkat çeken Belözoğlu, "Taraftarımızın göstermiş olduğu o teveccüh, onların bu desteği, o birleşmesi… Dünyada örneği olmayacak bir süreçti. Bizim ayakta durmamıza, antrenmana bile gelmemize vesile oldular, motivasyonumuzu sağladılar. Fenerbahçe'yle ne kadar gurur duysak az. İslam ağabeyin yazdığı gibi; Fenerbahçe'nin büyüklüğünün sadece kupa büyüklüğü olmadığını, şampiyonluk büyüklüğü olmadığını gösteren çok önemli bir süreçti. Biraz önce söylediğim gibi inşallah bir daha bu süreçler yaşanmaz. Ne ülkemiz, ne Fenerbahçe ne de başka bir camia bu süreçleri hak etmiyor. İnşallah olumlu, herkesin vicdanını rahatlatacak kararla daha da güzel günlerimiz olacak" diye konuştu.


Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Emre Belözoğlu: Fenerbahçe 3 Temmuz sürecinden dimdik ayrıldı - Son Dakika Spor
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