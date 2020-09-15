Son dakika haber: En fazla kazanan futbolcu Lionel Messi

İspanya ekibi Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, bu yıl en çok kazanan futbolcular listesinde ilk sırada yer aldı.

Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, 126 milyon dolarla 2020 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu.

Messi'nin ardından İtalya ekibi Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 117 milyon dolar kazancıyla ikinciliği elde etti.

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımında görev yapan Brezilyalı Neymar, 96 milyon dolar geliriyle üçüncü sıraya yerleşti.

Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle:

Futbolcu Kulüp Gelir (dolar) 1 Lionel Messi Barcelona 126 milyon 2 Cristiano Ronaldo Juventus 117 milyon 3 Neymar PSG 96 milyon 4 Kylian Mbappe PSG 42 milyon 5 Muhammed Salah Liverpool 37 milyon 6 Paul Pogba Manchester United 34 milyon 7 Antoine Griezmann Barcelona 33 milyon 8 Gareth Bale Real Madrid 29 milyon 9 Robert Lewandowski Bayern Münih 28 milyon 10 David de Gea Manchester United 27 milyon

Son Dakika

Son Dakika: Merhum iş adamı Vehbi Koç'un kızı, Suna Kıraç hayatını kaybetti

Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi

Çalıştığı inşaatın 5. katından düştü! Göğsüne demir saplanan işçi yaşamını yitirdi

Son Dakika: Ağustosta konut satışları %54,2 artarak 170 bin 408 oldu

İstanbul'un 60 günlük suyu mu kaldı? DSİ en kötü senaryoyla zaman verdi

Temeli oynadığı için tahliye edilen binanın çevresinde tedirgin bekleyiş sürüyor

Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye harcama limiti müjdesi: Hiçbir sıkıntıları kalmadı

Sokak ortasında kız kavgası! Arkadaşını yere yatırıp kafasını kaldırıma vurdu

PSG maçında Neymar'la kavga eden Alvaro Gonzalez ölüm tehditleri aldı

Koronavirüs testi pozitif çıkan kız ve temaslı babası sokakta yakalandı

Fatih Terim Falcao, Arda ve Luyindama'yı Neftçi Bakü maçında kulübeye çekecek

Nikahta 'Son pişmanlık neye yarar' şarkısı açtılar

Çin'den koronavirüs aşısı ile ilgili sevindiren haber: Kasımda halkın kullanımına sunulacak

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Sergen Yalçın 1 maç daha takımının başında olamayacak

Fabrika işçisi, telefon dolandırıcılarına 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı