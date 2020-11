Son dakika haber: Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal KıIıçdaroğlu'nun İzmir depreminde enkaz kaldırmada gecikildiği eleştirilerine ilişkin, "Eğer enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı, 5. gün enkaz altından o yavru nasıl çıkarılacaktı?" dedi.

Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İzmir depreminin hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini anımsattı.

Depremde 114 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1035 kişinin yaralandığını hatırlatan Erdoğan, yaralılardan 999'unun taburcu olduğunu, 36 vatandaşın tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, tedavisi sürenlere de acil şifa dileyen Erdoğan, deprem anından itibaren arama, kurtarma, enkaz kaldırma, hasar tespiti, sağlık hizmetleri ile barınma ve gıda destekleri başta olmak üzere depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının eksiksiz karşılandığını söyledi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinin ve sivil toplum kuruluşlarının hepsinin bölgede seferber olmak suretiyle bu işi yakından takip ettiklerini vurguladı.

Günlerdir canla başla çalışan tüm kamu ve sivil toplum kuruluşu mensuplarına şükranlarını sunan Erdoğan, "Enkaz kaldırma çalışmaları en kısa sürede tamamlanacaktır. İnşallah bir ay içinde de deprem konutlarının yapımına başlayacağız. Önümüzdeki yıl bitmeden hak sahiplerine evlerini teslim etmiş olacağız. Şu andaki yol haritamız bu." ifadelerini kullandı.

Ana muhalefete "enkaz kaldırma" eleştirisi

Yaşanan her felaketin bir ders olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki ana muhalefetin başındaki zat, 5. gün oraya yapmış olduğu turistik seyahatte, '5 gün oldu, hala enkazlar kaldırılmadı' diyor. Eğer enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı 5. gün enkaz altından çıkarılan o yavru nasıl çıkarılacaktı? Yani bir işi bilirsin konuşursun ama bilmediğin iş hakkında niye konuşursun? Sus da adam sansınlar. Düşünebiliyor musunuz? İzmir milletvekilisin, şöyle bir uğrayıp, günübirlik gidip dönüyorsun. Senin orada başından sonuna kadar kalman lazım. O ilin milletvekilisin ya. Bunu da yapmıyorsun, orada hayatını her şeyini feda etmeye hazır olan bakan arkadaşlarım ve sivil toplum kuruluşlarımızla ilgili ileri geri konuşuyorsunuz. Hatırlayın, Kızılay ile ilgili de 'Bir tane Kızılay çadırı görmedim' demişti. Malatya'daydı galiba, Elazığ'da. Şimdi burayla ilgili de Kızılaya verdiler, veriştirdiler. Kızılay, AFAD tüm imkanlarıyla orada."

Erdoğan, Kızılay ve AFAD'ın yaklaşık 4 bine yakın çadırla İzmir'de hazır olduğunu, yoğun şekilde çadır kurulumlarının yapıldığını dile getirdi.

Süreci çadırda geçirmek isteyen vatandaşlara "Hayır, çadır yok" denmediğini belirten Erdoğan, "Kredi Yurtlar Kurumuzun (KYK) yurtlarını da biz bu konuda tamamen oraya geçmek isteyen vatandaşlarımıza onları da hazır hale getirdik. İsteyen vatandaşlarımız KYK yurtlarında kalabilirdi ama vatandaşlarımız oraları pek tercih etmediler. Çadırları daha çok tercih ettiler Allah'tan ki havalar ciddi manada soğumuş değil. Hangi imkan istenirse bunlar sağlandı." diye konuştu.

Erdoğan, yaşanan her felaketin Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu ve her an yeni sarsıntılarla karşılaşılabileceğini hatırlattığını dile getirdi.

Deprem mevzuat düzenlemeleri

Ülkede bu konudaki miladın 1999 depremi olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"En yakını olarak 1999'u söylüyorum. Yoksa bu işin çok daha gerisi var. Erzincan depremi, Erzurum depremi, Çaldıran, Iğdır, Lice, Bingöl, Gediz. Bunlar çok daha önceleri. Erzincan depreminde 33 bin vatandaşımız rahmetli olmuştu. Şu anda CHP sözcüsünün dedesi de o zaman İçişleri Bakanıydı. 33 bin vatandaşımız o zaman ebediyete irtihal ettiler. Kalkıp da şöyle geriye bakıp neler olmuş bunu sorgulama hassasiyetini göstermeyen bu zihniyet şimdi kalkıyor bu yalan yanlış ifadeleri kullanabiliyor. Büyük Marmara Depremi'nin ardından başlanan mevzuat düzenlemelerini hükümetlerimiz döneminde geliştirerek sürdürdük. Farklı kurumlara dağılmış imkan ve yetkileri bir araya getirerek her depremde en ön safta yer alan AFAD'ı biz kurduk. Niye? İstedik ki bütün bu STK'leri bir araya getirelim ve buralarda, etki alanlarında bir zafiyet oluşmasın."

"1 milyon 400 bin metrekare alan rezerv konut için tahsis edildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelere ve TOKİ'ye konut üretimi ve yenilenmesi konusunda çok önemli yetkiler verdiklerinin altını çizdi. Şu anda İzmir ile ilgili süratli bir adım daha attıklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Nedir o? Elimizde, stoklarımızda 1000 konteyner vardı. Şimdi biz o 1000 konteyneri İzmir'de kullanıyoruz, kullanacağız. Vatandaşlarımızı o konteynerlerde iskan edeceğiz. Bu arada da inşaatlarımız başlıyor. Biz gelene kadar sadece 43 bin konut yapan TOKİ'nin, 18 yılda tamamladığı, halen inşa ettiği ve projelendirdiği 975 bin konut ülkemizde bu alanda çok büyük bir devrimdir. Bu şekilde başlayan konut atılımı, özel sektöründe gayretleriyle ülkemizde önemli bir dönüşümün gerçekleşmesini sağlamıştır. Ancak hala dönüştürmemiz gereken 6,7 milyon konut bulunuyor. Bakın şu anda İzmir ile ilgili bu malum depremin olduğu bölge, sulak bir bölge. Biz şimdi tarım orman hayvancılığa ait bir bölgeyi, 1 milyon 400 bin metrekare, burayı rezerve alan olarak şu anda yapılacak konutlara tahsis ettik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız o 1 milyon 400 bin metrekarelik alanda inşaatlara başlayacak. İstiyoruz ki zemin sorunu olmasın. Bütün oradaki zeminle ilgili etütler yapıldı. Adımlarımız buna göre atılıyor. Genişleme noktasında daha farklı rezerv alanlarını oluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Bütün bunlardan öncelikli olarak belirlediğimiz 1,5 milyon konutu önümüzdeki 5 sene içinde inşa etmeyi planlıyoruz."

(Sürecek)