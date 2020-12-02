Son dakika haber... Erzurum'da kış lastiği denetimi - Son Dakika

ERZURUM'da polis ve jandarma ekipleri tarafından kış lastiği denetimi yapıldı.

Kış mevsimi sebebiyle Türkiye genelinde başlatılan kış lastiği uygulaması sebebiyle Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karskapı uygulama noktasında denetim yaptı. Erzurum- Ağrı, Kars kara yolunun Karskapı uygulama noktasında araçları durduran polis ekipleri, lastiklerin diş derinliği ölçümünü yaptı. Kış lastiği kullanan sürücülere teşekkür eden ekipler, ayrıca pandemi konusunda da uyarılarda bulundu. Sürücülerin ateşlerini ölçen polis ekipleri, yolcuların kimlik kontrolünü de gerçekleştirdi.Öte yandan Uzundere ilçesinde de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ve asayiş timleri araçlarda kış lastiği kontrolü yaptı. Jandarma ekipleri 1 çekici ile 1 yolcu otobüsü şoförüne kış lastiği kullanmadıkları gerekçesiyle bin 442 TL cezai işlem uyguladı.