Son dakika haber: Erzurumlular çayı kıtlama şekerle içiyor - Son Dakika

ERZURUM'da halkın ortak noktası olan ve sudan çok tüketilen çay, kıtlama şekerle içiliyor. Fıkralara, türkülere ve şiirlere konu olan Karadeniz'de üretilen çayın Doğu'da tüketildiğini söyleyen çay ocağı sahibi Muammer Öztürk, "Dadaş çayı seviyor. İş yerimde her biri 200 litre su alan iki tane semaver bulunmakta. Erzurum'da bir oturuşta 20- 30 bardak çay içen var. Tabi çay limon ve kıtlama şekerle içilir. Erzurumlular, kente has üretilen kesme şekeri dişleri ile kırdığı küçük bir parçayı yanağının arasında saklayarak, onunla 2- 3 bardak çay içer" dedi.

Erzurum'da çayın 61 yıldır sohbetle buluştuğu Kıyasettin Temelli Kıraathanesi Kültür ve Sanat Merkezi'ni işleten 3 kardeşten biri olan Yener Temelli, teheccüd namazında çayın hem duasını hem de tatlı bedduasını yaptığını söyledi. Erzurum'a has üretilen ve her biri yaklaşık 10 santim uzunluğundaki şekeri takatuka adını verdikleri tahta aparatın üzerinde keserle vurarak küçük parçalara ayırdıklarını söyleyen Temelli, pandemi sonrası karton bardaklarda verilen çayın tadını bozduğunu belirtti. Çayın keyfinin cam bardaklarda çıktığını ifade eden Temelli, "59 yaşındayım. 10 yaşından itibaren bu işi yapıyorum. Erzurum şekerini 5 kilo kullanıyorsak diğer şekerlerden 7 kilo gider. Çünkü Erzurum şekeri serttir. Diğer kesme şekerler gibi hemen erimez. Çayımızın bir duası var. Her gece kıldığım teheccüd namazında sonra, 'Yarabbi Resulullah Efendimizin hatrına, kahvecilerin piri Şirazi Hazretlerinin, Seyit Hacı Ahmet Baba, Hacı Mevlüt Baba Hazretleri'nin hatırına çaylarımızın renkleri cennet ırmaklarının renklerinden renk ve tatlarından tad eyle. İçenlerin lezzet bulup bir daha içmesini, hasta olanların da şafi ismi ile bu çaydan şifa bulmasını' deyip direkt Cenabı Hak'ka havale ediyoruz. Bir de bu çayın tadlı bir bedduası var. O da, 'Yarabbi bu çayın lezzetini burada alıp, başka yerde bulamayıp tekrar dönüp gelip bir daha burada içmelerini sen nasip et' deyip onu da Allah'a havale ediyoruz, takdir onun. Yaptığımız hangi iş olursa olsun Hak ile birleştirdiğimizde Allah bize o işin püf noktasını nasip eder. O işte başarılı, kalıcı olursun. Keyifci müşterimiz çok. Grup oturduklarında 1,5 saat içerisinde yaklaşık 50- 60 çay içilir" diye konuştu.

SAZLA- SÖZLE ÇAY KEYFİ

Aşık Ruhani'nin ilk çıraklarından olan Zakir Tekgül ise misafir olarak geldiği arkadaşının çay ocağında yoğun istek üzerine sazının teline vurunca etrafı bir anda dolup, taştı. Dev semaverlerde demlenen tavşan kanı çayı limon ve kıtlama şekerle içerek Tekgül'ün yanık sesi ile hoş vakit geçiren Erzurumlular, Temmuz'un serin havasında çayın keyfini doyasıya çıkardı. İstanbul 'da yaşadığını ancak bir program nedeniyle memleketine geldiğini anlatan Zakir Tekgül, "Çay ocağı işleten çocukluk arkadaşımı ziyarete geldim. Semaverde demlenen çaydan 5- 6 tane içtikten sonra tüm yorgunluğum geçti. Erzurum'u sevdiğim kadar çayı da çok seviyorum. Semaver çayın ayrı bir tadı var. Zaten Türkiye 'ye de semaver alışkanlığı Erzurum'dan yayılmıştır. Yıllardır İstanbul'da yaşamama rağmen kıtlama çaydan vazgeçemedim. Kıtlama şekerin tüketimi de az oluyor. Çünkü yanağımıza koyduğumuz küçük bir şekerle 2- 3 bardak çay içebiliyoruz" dedi.

Tekgül, yoğun istek üzerine sazını eline alıp yanık sesi ile izleyenleri çok uzaklara götürürken çayla ilgili, "Erzurumlu sever semaver çayı, hoş sefa geldiğiniz bugün bu haneye, kıtlama içeriz bizler bu çayı, hoş sefa geldiniz bu haneye" deyişiyle de finali yaptı.

DEV SEMAVERLER

İşlettiği çay ocağındaki her biri 200 litre su alan semaverlerde yaptığı çayla Erzurumlular'a hizmet veren Muammer Öztürk ise, "Dadaş çayı çok seviyor. Onun için ben de mecburen böyle büyük semaver yaptırdım. Ramazanda ikisini de yakıyoruz. Şu an sadece biri kullanıyoruz. Çayı limon ve kıtlama şekerle tüketen Erzurumlu bir oturuşta 4- 5 bardaktan içmeden kalkmaz. Çay Karadeniz'de üretilir Doğu'da tüketilir" diye konuştu.