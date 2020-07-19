Son dakika haber: Erzurumlular çayı kıtlama şekerle içiyor - Son Dakika

ERZURUM'da halkın ortak noktası olan ve sudan çok tüketilen çay, kıtlama şekerle içiliyor. Fıkralara, türkülere ve şiirlere konu olan Karadeniz'de üretilen çayın Doğu'da tüketildiğini söyleyen çay ocağı sahibi Muammer Öztürk, "Dadaş çayı seviyor. İş yerimde her biri 200 litre su alan iki tane semaver bulunmakta. Erzurum'da bir oturuşta 20- 30 bardak çay içen var. Tabi çay limon ve kıtlama şekerle içilir. Erzurumlular, kente has üretilen kesme şekeri dişleri ile kırdığı küçük bir parçayı yanağının arasında saklayarak, onunla 2- 3 bardak çay içer" dedi.
Erzurum'da çayın 61 yıldır sohbetle buluştuğu Kıyasettin Temelli Kıraathanesi Kültür ve Sanat Merkezi'ni işleten 3 kardeşten biri olan Yener Temelli, teheccüd namazında çayın hem duasını hem de tatlı bedduasını yaptığını söyledi. Erzurum'a has üretilen ve her biri yaklaşık 10 santim uzunluğundaki şekeri takatuka adını verdikleri tahta aparatın üzerinde keserle vurarak küçük parçalara ayırdıklarını söyleyen Temelli, pandemi sonrası karton bardaklarda verilen çayın tadını bozduğunu belirtti. Çayın keyfinin cam bardaklarda çıktığını ifade eden Temelli, "59 yaşındayım. 10 yaşından itibaren bu işi yapıyorum. Erzurum şekerini 5 kilo kullanıyorsak diğer şekerlerden 7 kilo gider. Çünkü Erzurum şekeri serttir. Diğer kesme şekerler gibi hemen erimez. Çayımızın bir duası var. Her gece kıldığım teheccüd namazında sonra, 'Yarabbi Resulullah Efendimizin hatrına, kahvecilerin piri Şirazi Hazretlerinin, Seyit Hacı Ahmet Baba, Hacı Mevlüt Baba Hazretleri'nin hatırına çaylarımızın renkleri cennet ırmaklarının renklerinden renk ve tatlarından tad eyle. İçenlerin lezzet bulup bir daha içmesini, hasta olanların da şafi ismi ile bu çaydan şifa bulmasını' deyip direkt Cenabı Hak'ka havale ediyoruz. Bir de bu çayın tadlı bir bedduası var. O da, 'Yarabbi bu çayın lezzetini burada alıp, başka yerde bulamayıp tekrar dönüp gelip bir daha burada içmelerini sen nasip et' deyip onu da Allah'a havale ediyoruz, takdir onun. Yaptığımız hangi iş olursa olsun Hak ile birleştirdiğimizde Allah bize o işin püf noktasını nasip eder. O işte başarılı, kalıcı olursun. Keyifci müşterimiz çok. Grup oturduklarında 1,5 saat içerisinde yaklaşık 50- 60 çay içilir" diye konuştu.