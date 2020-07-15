Son dakika haber! Eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Son dakika 3. sayfa haberi... Eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki termal tesiste 5 ay önce evlendiği eşi ile kayınvalidesini öldürerek kaçan ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şahıs emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
SAKARYA - Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki termal tesiste 5 ay önce evlendiği eşi ile kayınvalidesini öldürerek kaçan ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şahıs emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, Taraklı ilçesinde bulunan bir termal tesiste 11 Temmuz Cumartesi günü meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, temizlik için odaya giden görevliler, anne Melahat Önlütürk ile kızı Gülsüm Zeynep Önlütürk K.'yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, anne ve kızının silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrılmak üzere olduğu eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan İ.K.'yi yakalamak için Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı titiz bir çalışma başlattı. Sakarya başta olmak üzere çevre illerde de çalışma başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince takibi gerçekleştirilen zanlı İ.K., Kocaeli ilinde yakalandı. Dün akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen İ.K.'nın işlemleri tamamlandı. İşlemleri tamamlanan şüpheli Geyve Adliyesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:08 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 16:55 Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi 16:54 Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:32 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Yabancı sayısının azaltılmasından yanayım 16:11 3 kediyi çamaşır makinesine atarak öldüren cani kameralara yakalandı 16:11 İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:19 Bağcılar'da kamyonun 2 otomobili ezerek durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 13:41 Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz 13:30 İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar