Son dakika haber | Eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Son dakika haber | Eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

05.11.2020 19:32
Son dakika haber | Eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı, System.String[]

Son dakika haber... KAYSERİ'de, eski eşi Sibel Aslan'a (26) şiddet uygulayarak, ölümle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Onur D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYSERİ'de, eski eşi Sibel Aslan'a (26) şiddet uygulayarak, ölümle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Onur D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karar sonrası konuşan Sibel Aslan, "Serbest bırakıldığı için halen tedirginim, korkuyorum. O yüzden bu saatten sonra tutuklanması için elimden geleni yapacağım" dedi.

Kayseri'de yaşayan Sibel Aslan ile Onur D., 6 yıl önce evlendi. 5 yıl evli kalan ve 1 çocukları olan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçen yıl boşandı. Ayrılmalarına rağmen Onur D., eski eşi Sibel Aslan'ı rahatsız etmeyi sürdürdü. Sibel Aslan, şiddet olayları sonrası yüzü kanlı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, yetkililerden yardım istedi. Aslan'ın yaptığı paylaşım sonrası polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Gözaltına alınan Onur D., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şehir dışına çıkması kararı verilen Onur D.'nin Muğla'ya gittiği öğrenildi.

Sibel Aslan, eski eşi ile görücü usulu tanışıp, 3 ay  sonra da evlendiklerini belirterek, "Şahıs ile 2016 yılında görücü usulü evlendim. Nişanlılık sürecinde herhangi bir sorun yoktu. 3 ay sonra da evlendik. Evlendikten 2 ay sonra bizim şiddetlerimiz başladı. Kendisi madde bağımlısıymış. Ben nişanlılık dönemimizde onun madde kullandığını bilmiyorum. Zaten bilseydim böyle bir evlilik yapmazdım. Sonrasında çocuğumuz oldu. Ailesi bunun psikolojik sorunlarını biliyor ve kendisi de bekarken bu tür olayları defalarca ailesiyle yaşamış. Ailesi 'biz kurtuluruz' mantığıyla beni yaktı. Ailesi bile bile bu evliliğe onay verdi. Çocuk olduktan sonra şiddet devam etti" dedi.'KANLI IM EVLENDİKTEN SONRA OLAN BİR OLAY'Şiddet olaylarının evliliği süresince devam etiğini kaydeden Aslan, "Bu süreçte bizim davalarımız olduğu için cezalar aldı. Evliliğimiz süresince yaklaşık 3 yıllık cezaevi süreci var. Kendisi cezaevinde olduğu için bana bir şiddet uygulayamadı. O nedenle evliliğimiz 5 yıl boyunca sürdü. Cezaevinden çıktıktan sonra herkes 'akıllanmıştır' dedi ama böyle olmadı. Kendisi daha çok bilenmiş şekilde cezaevinden çıktıktan 1 ay sonra şiddetleri yeniden başladı. Bu şiddetler sonrası adliyeye giderek, boşanma davası açtım ve kendisiyle tek celsede boşandım. Ancak boşandıktan sonrada bana şiddet uyguladı. O kanlı fotoğrafım boşandıktan sonra olan bir olay" ifadelerini kullandı.Boşandıktan sonra eski eşinin kıskançlıklarına devam ettiğini kaydeden Aslan, "Benim bu olayları paylaşmamın nedeni İnstagram'da arkadaşlarım var. Eski eşim sayfamda olan arkadaşlarımdan erkek olanları kendi sayfasına ekliyor. Onlara sahte hesaplardan yazılar yazıyor. 'Siz kimsiniz? Sibel Aslan'ın neyi oluyorsunuz?' diyor. Onlara ahlaksızca şeyler soruyor. Arkadaşlarımdan da 'sen kimsin? Sibel'i neden rahatsız ediyorsun?' cevabını alıyor. Bu cevabı verenlere de 'sen Sibel'in sevgilisisin' diyor. Bana kafasında kurduğu şeyleri söylüyor" diye konuştu.'SERBEST BIRAKILDIĞI İÇİN KORKUYORUM'Yetkililere seslenen Aslan şu ifadelere yer verdi: "Dün benim şikayetlerimden dolayı gözaltına alındı. Savcı gerekli işlemleri yapmıştır. Zaten oğlum için 6 ay benim için ise 3 ay uzaklaştırma kararı verildi. Şuan herhangi bir sıkıntımız yok. Ancak serbest bırakıldığı için halen tedirginim, korkuyorum. O yüzden bu saatten sonra tutuklanması için elimden geleni yapacağım. Devletimizin desteğiyle bir kadın cinayetinin örneği ben olmayacağım. Yetkililerden arkamda gözü yaşlı çocuğumu bırakmadan, bana da zarar gelmeden Bu şahsın tutuklanmasını istiyorum."EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLEN ONUR D.: ÖLDÜRMEK GİBİ BİR NİYETİM YOK

Olayın sosyal medyada yer alması sonrası Demirören Haber Ajansı'nı telefonla arayan Onur D. ise, "Adli kontrol şartı gereği şehir dışına çıkıyorum. Artık Kayseri'de yaşamayacağım. Muğla iline taşınıyorum. Ben eski eşimle boşandıktan sonra ona herhangi bir şiddet uygulamadım. Sosyal medyada paylaşılan yüzü kanlı fotoğraf şiddet olayı sonrası olmamıştır. Ben o gün kendi ailemle tartışmıştım. Kızgınlıkla otomobilimin camına yumruk attım ve elim kanadı. Çok kan aktığı için hem eşimin hem de benim her yerimiz kan oldu. Bununla ilgili o gün hastaneden aldığım raporda var. Eski eşime attığım mesajları ise, bir anlık kızgınlıkla gönderdim. Onu öldürmek gibi bir niyetim yok" dedi.


Son dakika haber | Eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
Son dakika haber | Eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
Son dakika haber | Eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
Son dakika haber | Eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
Son dakika haber | Eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
Son dakika haber | Eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
Son dakika haber | Eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Şiddet, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

UEFA, Chelsea'nin kazandığı penaltı sonrası kural değişikliği için FIFA'ya mektup gönderdi Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 2311 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Fenerbahçe-Konyaspor maçında Halis Özkahya yerine Ali Şansalan düdük çalacak Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın "kalbi" Şuşa'yı 3 taraftan kuşattı Son Dakika: ABD Başkanı Trump'tan 14 saat sonra yeni açıklama: Oy sayımını durdurun Bursa'da iki öğretmen öğrenci velisi tarafından okul önünde darbedildi İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz
Son Dakika: Korona denetimlerinde farklı bir konsepte geçiliyor: Kalabalık yerlerdeki ekip sayısı artırılacak, ulaşım araçları sıkı kontrol edilecek Son Dakika: Korona denetimlerinde farklı bir konsepte geçiliyor: Kalabalık yerlerdeki ekip sayısı artırılacak, ulaşım araçları sıkı kontrol edilecek         
19:21
Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum         
19:10
Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat         
18:46
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Bakan Soylu'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama: Tedavi sürecim evde devam edecek Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Bakan Soylu'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama: Tedavi sürecim evde devam edecek         
18:34
Tartışmada öfkelenen genç, baba katili oldu Tartışmada öfkelenen genç, baba katili oldu         
17:33
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır         
16:23
İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'yla ilgili skandal iddia: Bir market zincirinin şubesi için kolonlar ve duvarlar yıkıldı İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'yla ilgili skandal iddia: Bir market zincirinin şubesi için kolonlar ve duvarlar yıkıldı         
16:16
Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu         
15:14
Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi         
13:50
Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar         
13:28
Trump'ın ruhani danışmanından seçim ayini: Zaferin sesini duyuyorum Trump'ın ruhani danışmanından seçim ayini: Zaferin sesini duyuyorum         
13:23
İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada         
13:15
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 19:44:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei