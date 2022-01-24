Son dakika haber... Eski Lübnan Başbakanı Hariri, siyasi faaliyetlerine ara verdiğini açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Eski Lübnan Başbakanı ve Sünni Müstakbel Hareketi lideri Saad el-Hariri, siyasi faaliyetlerini durdurduğunu belirterek, partisine de aynı kararı alma çağrısında bulundu.

Hariri, başkent Beyrut'taki konutunda ekonomik krizin gölgesinde yapılacak 15 Mayıs'taki seçimlere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Ulusal ve mezhepsel bölünme, uluslararası karmaşıklık ve İran nüfuzunun etkisindeki Lübnan için bazı kararlar aldığını ifade eden Hariri, "İlk olarak siyasi faaliyetlerime ara veriyorum ve ailem olan partimin de aynı kararı alması çağrısında bulunuyorum." dedi.

Hariri ayrıca, partisinden, seçimlerde milletvekili adayı göstermemesini de istedi.

Saad Hariri, 3 ay aradan sonra 19 Ocak'ta Beyrut'a dönmüş ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Meclis Başkanı Nebih Berri ve diğer kanaat önderleriyle bir araya gelmişti.

Hariri, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 2019'da istifa etmişti

Hariri, Ekim 2019'da patlak veren hükümet karşıtı gösteriler üzerine başbakanlık görevinden istifa etmişti.

Eski Başbakan Hariri, Beyrut'ta meydana gelen liman patlaması ve derinleşen ekonomik krizin ardından Kasım 2020'de yeniden başbakanlık görevine getirilmişti.

Ancak Hariri, siyasi partiler arasında bir konsensüs sağlayamayıp hükümeti kuramadığı için Temmuz 2021'de görevinden tekrar istifa etmişti.