Son dakika haber... Etiyopya, Tigray'da açlıktan ölümlerin yaşandığını reddetti - Son Dakika

Etiyopya, isyancılara yönelik askeri operasyonun sürdüğü Tigray eyaletinde açlıktan ölümlerin yaşandığına ilişkin iddiaları reddetti.

Etiyopya Ulusal Afet Risk Yönetimi Komisyonu Başkanı Mitiku Kassa, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'un bölgede 150 kişinin açlıktan öldüğüne ilişkin açıklamasını yalanladı.

Kassa, Tigray eyaletinde "tek bir kişinin dahi" açlıktan hayatını kaybetmediğini ifade ederek, bu tür iddiaların ülkenin imajını zedeleme amacı taşıdığını savundu.

Bölgeye yardım götürmekle sorumlu komisyonun başındaki isim olan Kassa, operasyon sonrasında 2,5 milyon kişiye yardım ulaştırıldığını belirtti.

ABD medyasında Lowcock'un dünkü BM Güvenlik Konseyi oturumunda Mekelle şehrinin güneyinde 150 kişinin açlıktan öldüğü söylediği aktarılmıştı. Çatışmaların devam ettiğini ve durumun kötüye gittiğini kaydeden Lowcock, ateşkes olmadığı müddetçe insani krizin daha da derinleşeceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC), Tigray bölgesinin "felaket seviyesinde" gıda sorunuyla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

Yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette son 6 ayda yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu, Sudan'a kaçanların sayısı 75 bini aştı.