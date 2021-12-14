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Son dakika haber: Evi basıp baldızını yaraladı, karısı silahı elinden alıp onu vurdu - Son Dakika

Son dakika haber: Evi basıp baldızını yaraladı, karısı silahı elinden alıp onu vurdu

14.12.2021 10:12
Son dakika haber: Evi basıp baldızını yaraladı, karısı silahı elinden alıp onu vurdu

Son dakika gelişmesine göre Konya'da boşanma aşamasındaki karısının yaşadığı eve gelen alkollü bir kişi, yanında bulunan tabanca ile baldızını yaralarken, çıkan kavgada şahsın elinden silahı alan karısı aynı tabanca ile kocasını yaraladı.

Konya'da boşanma aşamasındaki karısının yaşadığı eve gelen alkollü bir kişi, yanında bulunan tabanca ile baldızını yaralarken, çıkan kavgada şahsın elinden silahı alan karısı aynı tabanca ile kocasını yaraladı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Dikilitaş Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Ergün K. (27), alkollü bir şekilde uzaklaştırma kararı bulunan sokakta site içerisinde bulunan karısının yaşadığı eve geldi. Çıkan sözlü tartışmanın ardından Ergün K. yanında bulunan tabancayla karısı Ersen K.'nin kız kardeşi Ebru Ç.'yi karnından yaraladı. Bu sırada çıkan arbedede Ersen K. kocasının elindeki tabancayı alarak Ergün K'yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Elinden aldığı silahla kocasını yaralayan Ersen K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İbrahim Yetkin/ İHA)

Son dakika haber: Evi basıp baldızını yaraladı, karısı silahı elinden alıp onu vurdu
Son dakika haber: Evi basıp baldızını yaraladı, karısı silahı elinden alıp onu vurdu
Son dakika haber: Evi basıp baldızını yaraladı, karısı silahı elinden alıp onu vurdu
Son dakika haber: Evi basıp baldızını yaraladı, karısı silahı elinden alıp onu vurdu
Son dakika haber: Evi basıp baldızını yaraladı, karısı silahı elinden alıp onu vurdu

Dikilitaş, Selçuklu, Konya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Evi basıp baldızını yaraladı, karısı silahı elinden alıp onu vurdu - Son Dakika


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